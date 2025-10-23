23 de octubre de 2025
{}
Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Desde la Universidad Nacional de Cuyo explicaron a Sitio Andino que del total de los aspirantes, más de 800 alumnos obtuvo menos de 4 en Matemática.

ingreso a la uncuyo 2
Por Natalia Mantineo

Tras conocerse los resultados de los exámenes de ingreso a las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se obsevó un panorama dispar, marcado por una clara brecha en el nivel de conocimientos de los aspirantes entre Matemática y Lengua.

De acuerdo con la informacón proporcionada a Sitio Andino por la directora de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo, si bien se observaron mejores resultados en Lengua, el área de Matemática es la que concentró la mayor y más preocupante deficiencia. "Más de 800 alumnos obtuvieron menos de 4 en sus calificaciones", advirtió la funcionaria.

ingreso a la uncuyo
Un gran porcentaje de los alumnos que rindió para ingresar a la UNCuyo sacó menos de 4 en Matemática.

Un gran porcentaje de los alumnos que rindió para ingresar a la UNCuyo sacó menos de 4 en Matemática.

  • El promedio general de los estudiantes en Matemática se ubicó entre 4 y 6 puntos (sobre 10).

  • La cifra más alarmante es la de los puntajes muy bajos: más de 800 aspirantes obtuvieron calificaciones menores a 4 puntos.

"Esta concentración de notas insuficientes indica que una parte sustancial de los estudiantes carece de las bases y los contenidos fundamentales de la disciplina, lo que representa un serio desafío para la universidad en términos de nivelación", explicó Barrozo.

estudiantes matemática dge escuela clases estudiante.jpg
El mayor obstáculo que tuvieron los estudiantes fue Matemática.

El mayor obstáculo que tuvieron los estudiantes fue Matemática.

Lengua mostró una mejora relativa

En contraste con el bajo rendimiento en Matemática, los postulantes exhibieron un desempeño notablemente superior en Lengua.

  • La mayoría de los estudiantes (la mitad, cerca de 1050 chicos) obtuvieron calificaciones entre 6 y 8 puntos.

  • Incluso, unos 350 estudiantes lograron notas entre 8 y 9 puntos.

Esto sitúa el rendimiento promedio en Lengua entre 6 y 8 puntos, reflejando un dominio más sólido de las capacidades de comprensión y expresión evaluadas.

"El contraste es evidente: mientras que en Lengua la mayoría alcanza puntajes de aprobación (6 o más), en Matemática la masa crítica se estanca en el rango bajo (4 a 6) o directamente en el déficit (menos de 4)", dijo la funcionaria.

estudiante, alumnos, clases, universidad.jpg
Los alumnos presentaron un buen nivel en Lengua.

Los alumnos presentaron un buen nivel en Lengua.

Ingreso por ranking: Matemática define el corte

Por otro lado, Barrozo recordó que el ingreso se define por el orden de mérito (ranking) y no por una nota mínima fija. No obstante, el rendimiento tan bajo en Matemática será un factor crucial en la determinación de la línea de corte.

"La línea de corte va a estar más o menos este año en 5.70, 5.71, 5.72," explicó Barrozo, señalando que los puntajes combinados más altos (donde un buen rendimiento en Matemática aporta una gran ventaja) serán los que aseguren una vacante en las escuelas preuniversitarias de la UNCuyo.

Temas
