13 de octubre de 2025
Sitio Andino
Educación

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: concluyó la etapa de exámenes y se viene el resultado final

Más de 2200 alumnos rindieron para ingresar a las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo. El cupo es de 900 aspirantes.

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: concluyó la etapa de exámenes y se viene el resultado final.

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: concluyó la etapa de exámenes y se viene el resultado final.

Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) cerró una de las etapas más importantes del proceso de ingreso a sus escuelas secundarias: la de los exámenes de Lengua y Matemática. Cerca de 2.200 alumnos de toda la provincia concluyeron las evaluaciones que definen el acceso a alguno de los seis colegios que dependen de la casa de estudios.

colegio cuc, universitario central, clases, UNC, secundario
Ingreso a la UNCuyo: cerca de 2200 alumnos rindieron Lengua y Matemática.

Ingreso a la UNCuyo: cerca de 2200 alumnos rindieron Lengua y Matemática.

Ingreso a la UNCuyo: cuándo salen los resultados

La atención ahora se centra en el martes 21 de octubre. A las 12, la UNCuyo oficializará la publicación de los promedios y el fundamental orden de mérito que definirá quiénes obtienen una vacante.

Los resultados podrán consultarse de manera online en la web de ingreso escuelas de la UNCUYO. La lista se presentará ordenada por número de DNI e incluirá la nota de Lengua, la de Matemática y el promedio final obtenido.

estudiantes secundaria examen
El martes 21 de octubre, se conocerán los resultados de las pruebas de ingreso a las escuelas de la UNCuyo.

El martes 21 de octubre, se conocerán los resultados de las pruebas de ingreso a las escuelas de la UNCuyo.

Calendario de asignación y matriculación: el paso a paso

Una vez conocidas las notas, el cronograma continúa con las siguientes instancias clave para los ingresantes al ciclo lectivo 2026:

  • Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura: lunes 27 de octubre.
  • DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC: miércoles 5 de noviembre

Posteriormente, sigue la etapa de matriculación presencial, que requerirá documentación específica como la partida de nacimiento actualizada, fotos tipo carnet, certificado de estudiante regular y DNI original y copia. Las fechas para este trámite son:

  • Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura: martes 28 y miércoles 29 de octubre.

  • Resto de los colegios (DAD, Magisterio, Martín Zapata, CUC): del jueves 6 al martes 11 de noviembre.

Se recuerda a las familias que la documentación final será requerida por cada institución a través de sus canales oficiales para validar definitivamente la inscripción.

