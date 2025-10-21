Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.

Este martes al mediodía se conocerán los resultados oficiales de los exámenes de ingreso a las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ). Más de 2200 alumnos rindieron para aspirar por uno de los 900 cupos disponibles para el ciclo lectivo 2026 , y el decisivo orden de mérito será el que define quiénes obtendrán una vacante.

Cerca de 2200 alumnos aspiran a 900 cupos para ingresar a las escuelas de la UNCuyo.

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades universitarias, los aspirantes y sus familias podrán consultar los resultados de manera online a través de la web oficial de Ingreso Escuelas de la UNCUYO.

La lista se presenta ordenada por número de DNI e incluye los puntajes detallados en cada materia, permitiendo a los alumnos saber exactamente cómo les fue:

Nota de Lengua.

Nota de Matemática.

Promedio Final obtenido.

estudiantes secundaria examen Los aspirantes desde las 12 podrán conocer los resultados oficiales.

Lo que sigue: asignación de vacantes y matriculación

Una vez conocidos los promedios, el proceso para asegurar el lugar en el colegio elegido continúa con un cronograma estricto que las familias deben tener en cuenta.

El momento crucial en que se llama a los postulantes según el orden de mérito, respetando la cantidad de vacantes disponibles por escuela, se realizará en las siguientes fechas:

Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura: lunes 27 de octubre.

lunes 27 de octubre. DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC: miércoles 5 de noviembre.

Documentación y matriculación presencial

Tras la asignación, los ingresantes deberán concretar la matriculación presencial en cada institución. Es fundamental que las familias reúnan la documentación requerida con antelación:

Partida de nacimiento actualizada.

actualizada. Fotos tipo carnet .

. Certificado de estudiante Regular.

DNI (original y copia).

Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura: martes 28 y miércoles 29 de octubre.

Resto de los colegios (DAD, Magisterio, Martín Zapata, CUC): del jueves 6 al martes 11 de noviembre.

Un dato a tener en cuenta es que cada colegio requerirá la documentación final y confirmará los pasos a seguir a través de sus canales oficiales para validar definitivamente la inscripción. Se recomienda seguir de cerca las comunicaciones de la escuela correspondiente.