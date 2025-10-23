23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

El pronóstico para la alta montaña para este jueves indica cielo nublado a mayormente nublado. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, 1° en Punta de Vacas, - 1º en Puente del Inca y - 2° en Las Cuevas.

Lee además
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de octubre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

ruta a chile, chile, camino, camiones, montaña, alta montaña, rio mendoza, puente rio mendoza.jpg
El Paso Internacional Los Libertadores es una de las principales alternativas para cruzar la frontera entre Argentina y Chile.

El Paso Internacional Los Libertadores es una de las principales alternativas para cruzar la frontera entre Argentina y Chile.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 19 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 18 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 17 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de octubre

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 15 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 14 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre

Las Más Leídas

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte. 
penas de 10 años de cárcel

Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

Te Puede Interesar

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Por Facundo La Rosa
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad