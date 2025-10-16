16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Internacional Los Libertadores.

El Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Osvaldo Valle.

El pronóstico para la alta montaña indica para este miércoles cielo seminublado en general, despejándose a partir de las 18. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -2° en Punta de Vacas, -6º en Puente del Inca y -7° en Las Cuevas.

Lee además
El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros
Qué escondía

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario
aso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy miércoles 15 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 15 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 05-10-25
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de octubre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de octubre.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 14 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de octubre

Demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores por el fin de semana largo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 10 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 9 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 8 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Viento sur y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.
El clima

Viento sur y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Las Más Leídas

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Te Puede Interesar

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Por Cecilia Zabala
El medicamento gemelo de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.
Novedoso

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Por Natalia Mantineo
El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto
Recesión

El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

Por Marcelo López Álvarez