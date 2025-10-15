15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Qué escondía

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

El camionero de 36 años transportaba una carga ilegal oculta. Tras la detención, negó conocer el contenido del cargamento y fue imputado.

El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros

El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros

Foto: Andes Online
Por Sitio Andino Policiales

Un camionero mendocino fue detenido en el Complejo Fronterizo Los Libertadores por transportar un millonario contrabando de fuegos artificiales, anabólicos, cigarrillos y repuestos automotrices ocultos entre latas de durazno en conserva. El hombre es oriundo de Mendoza y fue imputado.

El procedimiento se originó cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas detectó, mediante el uso de un escáner, la presencia de elementos sospechosos en el contenedor del camión, cuya carga declarada correspondía a latas de durazno con destino a México.

Lee además
Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz
Bomberos tuvieron que rescatar a algunos de los ocupantes de los vehículos.
Vuelco

Grave accidente vial con heridos en Guaymallén
contrabando, los libertadores
Un camionero mendocino fue detenido en el Complejo Fronterizo Los Libertadores

Un camionero mendocino fue detenido en el Complejo Fronterizo Los Libertadores

Qué encontraron en el operativo

  • 27 cajas con 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo “torta”
  • 398 cajetillas de cigarrillos
  • 40 cajas con 800 dosis del anabólico Androlic Mesterolona
  • 188 cajas con 9.400 unidades de quemadores de grasa
  • 93 piezas de repuestos para vehículos Fiat 600.

El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros.

El camionero mendocino negó conocer el cargamento

El conductor, identificado como D.G.M., de 36 años y residente en Mendoza, negó conocer el contenido del cargamento. Sin embargo, por instrucción del fiscal de flagrancia, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes.

operativo, contrabando
El conductor de 36 años y residente en Mendoza, negó conocer el contenido del cargamento

El conductor de 36 años y residente en Mendoza, negó conocer el contenido del cargamento

Durante la audiencia, el fiscal Rodolfo Robles Mora formalizó al detenido por los delitos de contrabando e infracción a la Ley de Control de Armas debido al transporte ilegal de fuegos artificiales. La magistrada Valeria Crosa Chiappe decretó como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma semanal en Carabineros durante los cuatro meses que durará la investigación.

El director regional de Aduanas, Henry Domingo, destacó la relevancia del procedimiento y el trabajo conjunto de los equipos de fiscalización. "En este caso, fue crucial el trabajo de selección del equipo de la Unidad de Inteligencia y Análisis y de los operadores del camión escáner, que detectaron inmediatamente la anormalidad en las imágenes”, afirmó.

Temas
Seguí leyendo

Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo

Camionero denunció un robo millonario en Santa Rosa

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Crimen Nora Dalmasso: la Justicia cerró la causa contra el principal imputado, Roberto Barzola

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Video: el estremecedor audio que Luna Giardina envió antes del femicidio en Córdoba

LO QUE SE LEE AHORA
Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

Las Más Leídas

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

Mansa Bodega, en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000.
Enoturismo

"Mansa Bodega", en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Septiembre de crisis

Inflación en alza, consumo en crisis: el doble golpe de la recesión

Por Marcelo López Álvarez
El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros
Qué escondía

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

Por Sitio Andino Policiales