Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

Un camionero mendocino fue detenido en el Complejo Fronterizo Los Libertadores por transportar un millonario contrabando de fuegos artificiales, anabólicos, cigarrillos y repuestos automotrices ocultos entre latas de durazno en conserva. El hombre es oriundo de Mendoza y fue imputado .

El procedimiento se originó cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas detectó, mediante el uso de un escáner, la presencia de elementos sospechosos en el contenedor del camión, cuya carga declarada correspondía a latas de durazno con destino a México.

El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437 , sin considerar los derechos aduaneros.

El conductor, identificado como D.G.M., de 36 años y residente en Mendoza , negó conocer el contenido del cargamento. Sin embargo, por instrucción del fiscal de flagrancia, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes .

Durante la audiencia, el fiscal Rodolfo Robles Mora formalizó al detenido por los delitos de contrabando e infracción a la Ley de Control de Armas debido al transporte ilegal de fuegos artificiales. La magistrada Valeria Crosa Chiappe decretó como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma semanal en Carabineros durante los cuatro meses que durará la investigación.

El director regional de Aduanas, Henry Domingo, destacó la relevancia del procedimiento y el trabajo conjunto de los equipos de fiscalización. "En este caso, fue crucial el trabajo de selección del equipo de la Unidad de Inteligencia y Análisis y de los operadores del camión escáner, que detectaron inmediatamente la anormalidad en las imágenes”, afirmó.