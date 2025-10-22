22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Yemel Fil

El pronóstico para la alta montaña para este martes aumento de nubosidad por la tarde con probabilidad de nevadas débiles. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4º en Uspallata, 0° en Punta de Vacas, - 1º en Puente del Inca y - 2° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Paso Internacional Los Libertadores
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 19 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 18 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 17 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de octubre

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 15 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 14 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza
el clima

Tormenta aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló