23 de octubre de 2025
Accidente en Alta Montaña: así fue el traslado al Hospital Central de los tres turistas europeos heridos

Tres turistas europeos sufrieron un accidente en Alta Montaña tras chocar con un camión brasileño. Dos de ellos fueron rescatados y trasladados de urgencia al Hospital Central.

 Por Carla Canizzaro

Los tres turistas europeos que sufrieron un grave accidente vial en Alta Montaña, fueron trasladados en helicóptero al Hospital Central. Se trata de dos hombres suizos y una mujer francesa que viajaban en un Fiat Cronos blanco por la Ruta Nacional 7, cuando chocaron de frente con un camión Scania de origen brasileño.

Tras el siniestro, el Ministerio de Seguridad coordinó un operativo aéreo con el helicóptero Halcón IV, que partió desde el Hotel Uspallata hacia el Hospital Central. Los tres turistas resultaron heridos, dos de ellos con lesiones de gravedad, lo que motivó la rápida intervención del equipo.

Los detalles del accidente vial en Alta Montaña

El accidente ocurrió cerca de las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 1.148 de la Ruta Nacional 7, en Alta Montaña, cuando el automóvil en el que viajaban los turistas impactó con dos camiones. Debido al fuerte choque, los vehículos quedaron atravesados en plena curva, por lo que las autoridades debieron interrumpir el tránsito por el Corredor Internacional.

De acuerdo con las primeras pericias, los turistas viajaban en un Fiat Cronos blanco, patente AF816IA, presuntamente alquilado, que se dirigía por la ruta hacia el oeste.

El vehículo era conducido por Jhoel Lugon Moulin (53 años, suizo), acompañado por su compatriota Dylan Zufferey (24) y la francesa Eva Schmittheisler (20).

Por causas que aún se investigan, el Cronos chocó de frente con un camión Scania brasileño, a la altura del túnel 11, y posteriormente colisionó con un segundo camión perteneciente a Vialidad Nacional.

El estado de salud de los turistas heridos

Como consecuencia del impacto, dos de los tres turistas quedaron atrapados en el vehículo, por lo que bomberos debieron intervenir para rescatarlos.

Tanto Lugon Moulin como Zufferey sufrieron heridas de suma gravedad, motivo por el cual fueron trasladados de urgencia en helicóptero al Hospital Central.

En tanto, Schmittheisler también fue derivada al mismo centro asistencial, aunque su estado de salud sería bueno, según informaron fuentes policiales.

