23 de octubre de 2025
Sitio Andino
Dolor y memoria

Se cumplen nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche: un caso que conmocionó a Mendoza

Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por cometer el femicidio de su pareja, la tía y la abuela de la joven en Godoy Cruz. Además, dos niños resultados heridos.

Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por cometer el femicidio de su pareja, la tía y la abuela de la joven

Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por cometer el femicidio de su pareja, la tía y la abuela de la joven

 Por Carla Canizzaro

Este jueves se cumplen nueve años del triple femicidio en Mendoza ocurrido en el barrio Trapiche de Godoy Cruz, un hecho que conmocionó a Mendoza, al país y al mundo. Daniel Zalazar, profesor de karate, asesinó simultáneamente a la madre de su hija, a la tía y a la abuela de la mujer. El femicida fue condenado a prisión perpetua. Además, dos menores resultaron heridos.

Los detalles del triple femicidio que conmocionó a Mendoza

Claudia Lorena Arias, pareja de Zalazar, discutía con él al momento del crimen. Según la investigación, el agresor no quería aceptar ni hacerse cargo de su paternidad, lo que desencadenó la tragedia. También apuñaló a Marta Susana Ortíz (tía de la víctima) y a Silda Vicenta Díaz, la abuela.

Daniel Zalazar, triple crimen - 267953
Este jueves se cumplen nueve años del triple femicidio en Mendoza ocurrido en el barrio Trapiche

Este jueves se cumplen nueve años del triple femicidio en Mendoza ocurrido en el barrio Trapiche

Posteriormente, Zalazar atacó a su propia hija y a un niño de 11 años. Ambos salvaron sus vidas de milagro, mientras que otro hijo de Arias, de solo ocho años, se escondió en el baúl de un Chevrolet Classic y llamó a su abuela para pedir ayuda.

La bebé de ocho meses presentaba heridas punzocortantes en la espalda, por lo que los especialistas creen que su madre la giró hacia ella para protegerla cuando el agresor comenzó a acuchillarla.

Cambio de calificación en el crimen

Tras el crimen, Zalazar fue detenido e imputado por femicidio y dos homicidios simples. Sin embargo, la Justicia recaratuló la causa como triple femicidio, entendiendo que el acusado tenía superioridad de poder sobre las víctimas y que actuó por criminis causa, es decir, mató para ocultar los hechos.

daniel zalazar, femicidio, mendoza
El femicida fue condenado a prisión perpetua. Además, dos menores resultaron heridos

El femicida fue condenado a prisión perpetua. Además, dos menores resultaron heridos

Durante la investigación, un dato estremeció a los investigadores y a la sociedad: quince días antes del crimen, Zalazar le preguntó a un amigo bombero cómo hacer para “volar” una casa. Esto confirmó sus intenciones, ya que en la escena dejó encendida una vela y las hornallas abiertas.

Los resultados del ADN que complicaron la situación de Zalazar

Los estudios de ADN realizados sobre la ropa manchada con sangre, los rastros hemáticos encontrados en el lugar y las pericias sobre las armas blancas secuestradas confirmaron su autoría.

El testigo que aportó esa información intentó declarar voluntariamente, pero su testimonio nunca fue incorporado al expediente. Aun así, su relato resultó clave para los investigadores, ya que permitió conocer las verdaderas intenciones de Zalazar: eliminar a las víctimas y las evidencias.

Triple femicidio en Godoy Cruz
La bebé de ocho meses presentaba heridas punzocortantes en la espalda

La bebé de ocho meses presentaba heridas punzocortantes en la espalda

Cerca de la vivienda del sospechoso, en calle Primitivo de la Reta de Ciudad, la Policía halló unas zapatillas, una campera con sangre y dos cuchillos dentro de un contenedor. Estas evidencias arrojaron resultados positivos, ya que en el calzado se hallaron restos genéticos coincidentes con el ADN del hijo de 11 años de Arias, quien resultó herido y fue dado de alta pocos días después.

A este niño, internado en el Hospital Notti, le extrajeron un pedazo de cuchillo incrustado en el cráneo. Este fragmento coincidió con la hoja de uno de los cuchillos hallados en el centro.

La madre de la víctima afirmó que no querían la pena de muerte

Yo no quiero la pena de muerte. No voy a responder de la misma manera; eso sería generar más violencia, y ya estamos cansados de tanta violencia”, expresó Miriam Ortíz, madre de Claudia Lorena Arias, una de las tres mujeres asesinadas por Daniel Zalazar.

triple femicido, godoy cruz, mendoza
El hombre, cinturón negro en taekwondo, daba clases en un gimnasio de Estanzuela

El hombre, cinturón negro en taekwondo, daba clases en un gimnasio de Estanzuela

Ortíz, abuela de los menores heridos y quien alertó a las autoridades tras el llamado de su nieto, sostuvo que “todavía no se termina de comprender lo que está pasando; solo tenemos el sostén del Señor”.

También manifestó que “no conocía” a Zalazar y pidió “justicia, porque las cosas no pueden quedar así; son tres vidas las que se llevó, además de la integridad y la dignidad de los niños”.

Entierro triple femicidio Godoy Cruz - 268009
"Yo no quiero la pena de muerte. No voy a responder de la misma manera; eso sería generar más violencia

“Yo no quiero la pena de muerte. No voy a responder de la misma manera; eso sería generar más violencia", expresó Miriam Ortiz

Sin embargo, se mostró en contra de la justicia por mano propia: “Yo no quiero la pena de muerte”, insistió. “No podemos reaccionar de la misma manera”, agregó.

Quién era Daniel Zalazar y por qué llevaba una vida oculta

Otro aspecto que impactó fue la doble vida que mantenía Zalazar. El hombre, cinturón negro en taekwondo, daba clases en un gimnasio de Estanzuela, en Godoy Cruz, y también en Luján. Algunos conocidos lo describieron como buen amigo y divertido, y como un profesor excelente, con principios y educado, por lo que su accionar los desconcertó profundamente.

En los torneos de artes marciales, no tenía exceso de contacto con sus alumnos y era considerado demasiado tranquilo. Por eso, quienes lo conocían creen que su conducta fue “una bomba de tiempo”.

triple femicidio, godoy cruz, daniel zalazar
Algunos conocidos lo describieron como buen amigo y divertido, y como un profesor excelente

Algunos conocidos lo describieron como buen amigo y divertido, y como un profesor excelente

Sus allegados sabían de su paternidad, pero él mentía constantemente, incluso asegurando ser médico y realizar guardias sin estar recibido.

Tampoco conocían su vida sentimental, ya que mantenía hermetismo total. Nadie sabía que tenía una relación con una mujer de Godoy Cruz, con quien llevaba ocho meses de noviazgo. Esta joven desconocía la existencia de Claudia Arias y de la hija de ocho meses que Zalazar tenía con ella.

Los investigadores presumen que el femicida no quería que su “novia formal” se enterara de la otra relación, y que esa situación podría haber motivado su accionar. Tras el estremecedor hecho, el hombre fue condenado a prisión perpetua luego de admitir los crímenes. Actualmente, cumple su pena en una cárcel de la provincia de Santa Cruz, donde reside gran parte de su familia.

Daniel Zalazar Triple Femicidio - 268117
Tras el estremecedor hecho, el hombre fue condenado a prisión perpetua luego de admitir los crímenes

Tras el estremecedor hecho, el hombre fue condenado a prisión perpetua luego de admitir los crímenes

A nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche, el caso de Daniel Zalazar continúa siendo uno de los crímenes más estremecedores en la historia reciente de Mendoza. La brutalidad de los hechos, el impacto social que generaron y el sufrimiento de los sobrevivientes marcaron un antes y un después en la lucha contra la violencia de género.

Hoy, el recuerdo de Claudia Arias, Marta Ortíz y Silda Díaz sigue presente como un llamado a la reflexión y a la necesidad urgente de erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres.

