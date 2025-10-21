21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Descubrimiento

Un vuelo de esperanza: Mendoza celebra el hallazgo de un nido de cóndor andino en Tupungato

El hallazgo de un nido de cóndor andino confirma la presencia de una población reproductiva activa para la conservación de la biodiversidad en la provincia.

Un vuelo de esperanza: Mendoza celebra el hallazgo de un nido de cóndor andino en Tupungato.

Un vuelo de esperanza: Mendoza celebra el hallazgo de un nido de cóndor andino en Tupungato.

Por Sitio Andino Sociedad

En un trabajo interdisciplinario, el Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza descubrió un nuevo nido de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato. El hallazgo se produjo durante el 20° Censo Simultáneo de Cóndor Andino.

El trabajo fue posible gracias a la labor conjunta del Departamento de Fauna Silvestre, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Fundación S.O.S. Acción Salvaje.

Lee además
Tembló en Chile y se sintió en Mendoza este martes 21 de octubre.
Dónde fue

Un fuerte sismo se sintió en Mendoza este martes
Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Durante las tareas de observación, los especialistas detectaron a una hembra adulta que permanecía sobre un roquedal por varias horas, lo que generó sospechas. Días más tarde, el monitoreo confirmó la presencia del macho junto al huevo, y luego la hembra retomó la incubación, señal de una población reproductiva activa en la provincia.

Un indicador de salud ambiental en Mendoza

El cóndor andino cumple un rol esencial en los ecosistemas de alta montaña, ya que actúa como carroñero natural, evitando la proliferación de focos de infección y beneficiando a otras especies. Su reproducción en Mendoza confirma que el ambiente ofrece condiciones adecuadas y bajo nivel de perturbación humana.

Este hallazgo es una gran noticia para la conservación, porque confirma que Mendoza cuenta con una población reproductiva activa”, destacó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque. El funcionario subrayó que el anidamiento es un reflejo de la buena salud ambiental de la región.

descubrimiento cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Un hallazgo de enorme valor para la conservación

Por su parte, Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, recordó que la tasa reproductiva del cóndor es muy baja, con una cría cada dos o tres años. “Cada nido tiene un valor incalculable. Este descubrimiento es una señal de esperanza y nos impulsa a redoblar los esfuerzos de protección”, afirmó.

En la misma línea, Luis Jácome, presidente de la Fundación Bioandina y director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, celebró que el hallazgo en Tupungato se sume a otros en Villavicencio, consolidando a Mendoza como un refugio vital para la especie. Destacó además la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones civiles.

Monitoreo no invasivo para el cóndor andino

El seguimiento del nido se realiza de forma no invasiva para evitar alterar a la pareja de cóndores, garantizando la protección del huevo y del futuro pichón. Este monitoreo permitirá obtener datos sobre la incubación, alimentación y comportamiento parental, información clave para diseñar estrategias de conservación efectivas.

Además, los censos poblacionales periódicos ayudan a detectar amenazas, localizar nuevas áreas de anidación y fortalecer las políticas de protección en toda la provincia.

descubrimiento cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Trabajo conjunto para proteger al cóndor andino

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en Mendoza integra a diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Energía y Ambiente, S.O.S. Acción Salvaje, Fundación Cullunche, Ecoparque Buenos Aires, Reserva Villavicencio, Natura Argentina y el Programa de Santuarios del Cóndor.

Las acciones conjuntas incluyen monitoreos, rescates, rehabilitación y educación ambiental, fundamentales para garantizar el futuro de la especie.

La detección de nidos activos en Tupungato y otras zonas protegidas refuerza la importancia de estos espacios naturales como refugios seguros. Cada reproducción exitosa contribuye a la recuperación del cóndor andino, una especie que enfrenta amenazas como el envenenamiento por cebos tóxicos usados contra predadores.

descubrimiento cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Una señal de esperanza para la biodiversidad mendocina

El descubrimiento del nido en el Parque Provincial Tupungato es un hecho alentador para la biodiversidad de Mendoza. Confirma que los ecosistemas locales mantienen el equilibrio necesario para la reproducción del cóndor, una de las aves más emblemáticas y valiosas de Sudamérica.

El trabajo sostenido entre el Estado provincial y las organizaciones ambientalistas reafirma el compromiso de Mendoza con la conservación de su fauna autóctona y el respeto por el patrimonio natural que representa el cóndor andino.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 21 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre

Calor y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes 21 de octubre en Mendoza

La Noche de los Chefs volvió a brillar en Mendoza con una velada solidaria a beneficio de AMEM

Qué pasa con Internet: caída global afecta a una multitud de sitios web

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al "consumo digital"

De Disney a San Rafael: Jonatan Loidi revela cómo crear experiencias mágicas en las empresas

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza este martes 21 de octubre.
Dónde fue

Un fuerte sismo se sintió en Mendoza este martes

Por Sitio Andino Sociedad
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Por Marcelo López Álvarez