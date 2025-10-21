Un vuelo de esperanza: Mendoza celebra el hallazgo de un nido de cóndor andino en Tupungato.

En un trabajo interdisciplinario , el Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza descubrió un nuevo nido de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato . El hallazgo se produjo durante el 20° Censo Simultáneo de Cóndor Andino.

El trabajo fue posible gracias a la labor conjunta del Departamento de Fauna Silvestre , la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Fundación S.O.S. Acción Salvaje .

Durante las tareas de observación, los especialistas detectaron a una hembra adulta que permanecía sobre un roquedal por varias horas, lo que generó sospechas. Días más tarde, el monitoreo confirmó la presencia del macho junto al huevo , y luego la hembra retomó la incubación , señal de una población reproductiva activa en la provincia.

El cóndor andino cumple un rol esencial en los ecosistemas de alta montaña, ya que actúa como carroñero natural , evitando la proliferación de focos de infección y beneficiando a otras especies. Su reproducción en Mendoza confirma que el ambiente ofrece condiciones adecuadas y bajo nivel de perturbación humana .

“Este hallazgo es una gran noticia para la conservación, porque confirma que Mendoza cuenta con una población reproductiva activa”, destacó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque. El funcionario subrayó que el anidamiento es un reflejo de la buena salud ambiental de la región.

Un hallazgo de enorme valor para la conservación

Por su parte, Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, recordó que la tasa reproductiva del cóndor es muy baja, con una cría cada dos o tres años. “Cada nido tiene un valor incalculable. Este descubrimiento es una señal de esperanza y nos impulsa a redoblar los esfuerzos de protección”, afirmó.

En la misma línea, Luis Jácome, presidente de la Fundación Bioandina y director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, celebró que el hallazgo en Tupungato se sume a otros en Villavicencio, consolidando a Mendoza como un refugio vital para la especie. Destacó además la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones civiles.

Monitoreo no invasivo para el cóndor andino

El seguimiento del nido se realiza de forma no invasiva para evitar alterar a la pareja de cóndores, garantizando la protección del huevo y del futuro pichón. Este monitoreo permitirá obtener datos sobre la incubación, alimentación y comportamiento parental, información clave para diseñar estrategias de conservación efectivas.

Además, los censos poblacionales periódicos ayudan a detectar amenazas, localizar nuevas áreas de anidación y fortalecer las políticas de protección en toda la provincia.

Trabajo conjunto para proteger al cóndor andino

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en Mendoza integra a diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Energía y Ambiente, S.O.S. Acción Salvaje, Fundación Cullunche, Ecoparque Buenos Aires, Reserva Villavicencio, Natura Argentina y el Programa de Santuarios del Cóndor.

Las acciones conjuntas incluyen monitoreos, rescates, rehabilitación y educación ambiental, fundamentales para garantizar el futuro de la especie.

La detección de nidos activos en Tupungato y otras zonas protegidas refuerza la importancia de estos espacios naturales como refugios seguros. Cada reproducción exitosa contribuye a la recuperación del cóndor andino, una especie que enfrenta amenazas como el envenenamiento por cebos tóxicos usados contra predadores.

Una señal de esperanza para la biodiversidad mendocina

El descubrimiento del nido en el Parque Provincial Tupungato es un hecho alentador para la biodiversidad de Mendoza. Confirma que los ecosistemas locales mantienen el equilibrio necesario para la reproducción del cóndor, una de las aves más emblemáticas y valiosas de Sudamérica.

El trabajo sostenido entre el Estado provincial y las organizaciones ambientalistas reafirma el compromiso de Mendoza con la conservación de su fauna autóctona y el respeto por el patrimonio natural que representa el cóndor andino.