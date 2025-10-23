Quedó detenida por manejar ebria en pleno centro de Mendoza

Una mujer de 36 años fue sorprendida en la madrugada de este jueves cuando manejaba un auto con un avanzado estado de alcoholemia por calles del centro de Mendoza , por lo que la fiscalía interviniente ordenó la aprehensión de la conductora, quien en el control de alcoholemia arrojó un resultado de 2 gramos.

El procedimiento fue minutos después de las 0.30 en Colón y 9 de Julio, en plena Ciudad de Mendoza, en tanto que la justicia inició la correspondiente causa por una contravención.

Ahora la acusada deberá afrontar una costosa multa y también un proceso judicial por la infracción.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, efectivos de Tránsito Municipal realizaban controles de rutina por distintas calles de la Ciudad de Mendoza, cuando en Colón y 9 de Julio detuvieron la marcha de una Chevrolet Tracker.

Al realizar el control de alcoholemia a la conductora, el mismo arrojó un resultado sorprendente: más de 2 gramos por litro de sangre.

Por ende, la fiscalía ordenó secuestrar el coche, iniciar la contravención correspondiente y también se detuvo a la acusada, de quien no trascendió su identidad.

En las primeras horas de este jueves se definirá su situación procesal.