Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial.

Un grave accidente vial en Alta Montaña obligó a las autoridades a interrumpir el tránsito por el Corredor Internacional, mientras efectivos policiales realizan las pericias en el lugar del siniestro y el personal médico asiste a al menos tres turistas extrajeros heridos, dos de ellos con lesiones de gravedad , por lo que fueron trasladados en helicóptero al hospital Central.

El accidente vial ocurrió cerca de las 11.30 en Ruta Nacional 7 a la altura del kilómetro 1.148, en Alta Montaña , cuando un auto chocó con dos camiones.

Los vehículos quedaron atravesados en la ruta, en medio de una curva, por lo que las autoridades decidieron interrumpir, al menos momentáneamente, el tránsito en Alta Montaña.

Según las primeras pericias, los tres turistas afectados viajaban en un Fiat Cronos blanco, patente AF816IA -presuntamente alquilado- que circulaba por Ruta 7 hacia el oeste.

El coche era conducido por Jhoel Lugon Moulin, de 53 años y oriundo de Suiza, quien estaba acompañado por su compatriota Dylan Zufferey (24) y Eva Schmittheisler (20), de nacionalidad francesa.

Por causas que se intentan esclarecer, el Cronos chocó de frente con un camión Scania brasilero, a la altura del túnel 11, en Alta Montaña. Producto del impacto, luego chocó con otro camión de Vialidad Nacional.

El estado de salud de los turistas heridos

Lo cierto es que producto de todo esto, al menos dos de los tres turistas quedaron atrapados en el coche, por lo que tuvo que intervenir bomberos para poder extraerlos del vehículo.

Tanto Lugon Moulin como Zufferey sufrieron heridas de suma gravedad, por lo que fueron trasladados, de urgencia y en helicóptero, al hospital Central. Por su parte, la joven francesa también fue derivada al mismo centro asistencial pero su estado de salud sería bueno, dijeron fuentes policiales. Mientras tanto, los dos camioneros resultaron ilesos.

En la escena del accidente vial trabajaron bomberos, efectivos de la Policía de Mendoza, personal de Gendarmería Nacional Argentina y ambulancias del SEC, entre otros.