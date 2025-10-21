21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de octubre.

El pronóstico para la alta montaña para este martes aumento de nubosidad por la tarde con probabilidad de nevadas débiles. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, -2° en Punta de Vacas, - 1º en Puente del Inca y - 2° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 19 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 19 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores1.jpeg
El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza. Qué definieron las autoridades de Chile y Argentina.

El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza. Qué definieron las autoridades de Chile y Argentina.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 18 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 17 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de octubre

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 15 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 14 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025

El robo ocurrió en la madrugada de este lunes. 
buscan a dos ladrones

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cómo sigue el tratamiento y cuándo llega al recinto.
Recta final

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

El primer mandatario habló del escenario electoral a menos de una semana de los comicios.
Elecciones 2025

Cornejo: "El gobierno nacional tendrá el mejor resultado en Mendoza"

Por Sitio Andino Política
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
el clima

Calor y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes 21 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad