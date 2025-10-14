14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 14 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitdo este martes 14 de octubre.

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitdo este martes 14 de octubre.

El pronóstico para la alta montaña indica para este martes, aumento de la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -6º en Puente del Inca y -7° en Las Cuevas.

Lee además
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 13 de octubre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 12 de octubre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Paso Internacional Los Libertadores.jpeg
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de octubre

Demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores por el fin de semana largo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 10 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 9 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 8 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 7 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 6 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Turismo en Mendoza: el nuevo perfil de los viajantes que eligen a la provincia para descansar.
Balance positivo

Turismo en Mendoza: el nuevo perfil de los viajantes que eligen a la provincia para descansar

Las Más Leídas

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
Costos del servicio

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre 
Se movió el piso

Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

Te Puede Interesar

Aprueban cambios en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento.
Requisitos

Obra pública: Cornejo ajustó detalles en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento

Por Cecilia Zabala
Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
DESDE WASHINGTON

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Por Sitio Andino Economía
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Por Pablo Segura