24 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cuidado de los recursos naturales

Luján de Cuyo instala 9 mil micromedidores para mejorar el servicio de agua potable

El programa municipal de Luján de Cuyo apunta a cuidar el recurso hídrico y fortalecer la conciencia ambiental entre los vecinos.

medidores de agua a
Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del plan de modernización del servicio de agua potable, el Municipio de Luján de Cuyo continúa con el proceso de implementación de micromedidores de agua en distintos barrios del departamento. Ya hay 3 mil en los domicilios y ahora se van a colocar 6 mil más. La intención de la gestión de Esteban Allasino es eficientizar el consumo con macro y micromedición para cuidar el recurso más valioso: el agua.

El objetivo de este programa es promover un uso más eficiente y equitativo del recurso hídrico, fortaleciendo la gestión responsable del agua y mejorando la calidad del servicio para los lujaninos. Como parte de esta iniciativa, el Municipio convocó a reuniones informativas con los vecinos de los barrios donde se llevará adelante la instalación de los medidores.

Esteba Allasino, intendente de Luján de CUyo.
En estos encuentros, se explicará en detalle el proceso de implementación, los beneficios del sistema y las etapas del cronograma de trabajo. Las reuniones programadas por la comuna son las siguientes:

  • martes 21 de octubre a las 18:30 horas en ingreso a Barrio Natania 58 (Calle Zapiola y Pescarmona).
  • jueves 23 de octubre a las 18:30 horas en entrada a Barrio La Quebrada (Ruta 60).
image

Uso eficiente del agua en Luján de Cuyo

En efecto, la Dirección de Cercanía y Participación Ciudadana de la Municipalidad invita a participar a los vecinos, solicitando que asista al menos una persona por barrio. Para consultas o más información comunicarse con el siguiente número telefónico: 2612125053.

Finalmente, es importante destacar que el compromiso con el uso responsable del agua es una de las premisas centrales de la gestión ambiental del Municipio. A través de políticas públicas sostenibles, campañas de concientización y obras que optimizan el uso de los recursos hídricos, Luján de Cuyo avanza hacia un modelo de desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio ambiente. Cada acción, desde el uso eficiente del agua en los hogares hasta las inversiones en infraestructura verde, refleja una visión compartida: cuidar hoy lo que garantiza el futuro de las próximas generaciones.

