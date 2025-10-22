22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Luján de Cuyo fue sede del programa educativo "Energía Argentina"

La propuesta en Luján de Cuyo reunió a más de 700 alumnos en actividades sobre energías limpias, realidad aumentada y desafíos del futuro energético.

Esteba Allasino, intendente de Luján de CUyo.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante cuatro días, más de 700 estudiantes de 16 escuelas de Luján de Cuyo participaron de la propuesta “Energía Argentina”, una experiencia educativa e interactiva impulsada por la Fundación YPF que acercó el conocimiento sobre las fuentes energéticas del país a la comunidad lujanina.

El Aula Móvil, instalada en la sede de Luján Joven, ofreció un recorrido inmersivo donde los participantes aprendieron sobre las distintas formas de generación, transporte y uso de la energía en Argentina, mediante paneles interactivos, realidad aumentada, trivias y juegos digitales. La iniciativa estuvo abierta también a docentes, familias y público en general.

image

Además, más de 80 estudiantes de escuelas técnicas participaron de los Talleres de Energía, una jornada de formación con especialistas que abordó los desafíos del futuro energético y la importancia del uso responsable de los recursos. El cierre de la actividad estuvo a cargo de 30 alumnos que realizaron prácticas vinculadas al programa de Educación Técnica Profesional de la Fundación YPF.

image

Luján de Cuyo, pionero en energías limpias

El intendente Esteban Allasino destacó la importancia de estas iniciativas que fortalecen el vínculo entre educación, innovación y sustentabilidad: “Luján de Cuyo es pionero en energías limpias, con el primer Parque Solar Municipal de Mendoza y políticas que promueven la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. Estas experiencias refuerzan nuestro compromiso con una comunidad más consciente y sostenible.”

La Municipalidad agradeció al equipo de la Fundación YPF por elegir nuevamente a Luján de Cuyo como sede de su programa “Energía Argentina”, que promueve la divulgación científica y el interés por la educación técnica y profesional en todo el país.

