Simulacro en estación de servicio: rescataron a un "atrapado" en solo 13 minutos

Es tarde se llevó a cabo un simulacro de accidente y principio de incendio en una estación de servicio ubicada en Libertador y Sarmiento del departamento de San Rafael . Participaron del mismo p ersonal de la estación de servicio, defensa civil, CEO y Bomberos de la policía de Mendoza .

Todo comenzó con el inicio del simulacro, donde una camioneta , tras quedarse sin frenos con dos ocupantes, termina impactando contra uno de los surtidores y allí de inmediato uno de los ocupantes logra descender por sus propios medios, mientras que el otro ocupante queda atrapado.

Personal de la estación de servicio llama al 911 y de allí se dio el alerta a bomberos quienes al llegar y tomar todas las medidas ante la posibilidad de que se reiniciara el fuego que había sido controlado por matafuegos de la estación, proceden a realizar todo el procedimiento para la extracción de la persona que había quedada atrapada.

Desde que del CEO se dio el alerta a bomberos, todo el operativo duró aproximadamente hasta el rescate de la persona que se encontraba en la camioneta unos 13 minutos .

image

Hugo Crescitelli, director de Defensa Civil, se refirió al simulacro; "Venimos trabajando esta acción hace un par de semanas con la gente de YPF, un simulacro para medir tiempo de que puede pasar en un accidente, el trabajo se hace junto a bomberos, llamándola desde la estación de servicio al 911. Con esto aprendemos que puede pasar, como debemos reaccionar, el tiempo ha mejorar, donde y como observar a la posible víctima, lo más importante en este tipo de casos".

image

Alberto Flores, integrante de Defensa Civil comentó: "Esto lo venimos haciendo siempre en San Rafael y debemos involucrarnos un poco más buscando que el tiempo dé respuesta sea lo más rápido posible".

Simulacro de accidente en una estación de servicio de YPF en San Rafael