Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

La Policía de Mendoza busca a un exefectivo de las fuerzas por un homicidio ocurrido este viernes en el distrito de Chapanay, del departamento de San Martín .

Rodrigo Federico Salafia , de 25 años, fue alcanzado por varios disparos en el tórax y falleció al ingresar al hospital Perrupato, donde trabajaba como personal de seguridad. El ataque se produjo en la calle San Juan , a metros de Bonano, según el parte policial.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el episodio ocurrió alrededor de las 19.30 , mientras Salafia caminaba acompañado por su hermano. Al llegar frente a la vivienda del hombre que luego sería señalado como responsable, se desató una discusión por presuntos viejos rencores entre ambos , que derivó en un enfrentamiento verbal.

En el intercambio, el sospechoso habría sacado un arma y efectuado varios disparos que impactaron en el pecho de la víctima .

Vecinos alertaron al 911 tras escuchar las detonaciones. Al llegar, los efectivos constataron que había un hombre gravemente herido en la vía pública.

Por demoras del servicio de emergencias, la víctima fue trasladada en una movilidad de Tres Porteñas hasta el Perrupato, donde finalmente falleció al ingresar.

La víctima falleció en el hospital Perrupato, de San Martín.

Buscan a un expolicía por un homicidio en Chapanay

El presunto autor fue identificado por la Policía como Gonzalo Emanuel Ferreyra Domínguez, de 39 años, quien —según las primeras pesquisas— se desempeñó tiempo atrás en la fuerza: está bajo la condición de expolicía y se encuentra prófugo.

Testigos dijeron que el hombre escapó en bicicleta inmediatamente después del ataque y desde entonces es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad del departamento de San Martín.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de San Martín, con apoyo de la Unidad Investigativa Departamental, la División Canes y personal de Policía Científica. Los peritos trabajaron en la escena para asegurar vainas y otros indicios que permitan reconstruir la secuencia y comprobar la mecánica del hecho. Además, ya se realizó un allanamiento en la propiedad del sospechoso en procura de pruebas.