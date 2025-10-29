Marcos Calvente y la obra en la Ruta 7: "Va a traer un crecimiento y un cambio definitivo" para Guaymallén

Marcos Calvente, en @Aconcagua_radio: Marcos Calvente sobre la obra en la Ruta 7: "Va a traer un crecimiento y un cambio definitivo" para Guaymallén.

Marcos Calvente , intendente de Guaymallén , dio detalles en Aconcagua Radio sobre las obras en la Ruta Nacional 7 anunciadas por el gobernador Alfredo Cornejo. "Sabemos que van a ser dos años y medio muy complejos, pero que van a traer un crecimiento y un cambio definitivo para nuestro departamento", afirmó.

El mandatario anunció el pasado martes el llamado a licitación para la repavimentación integral de unos 30,4 kilómetros, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y la circulación en el corredor más transitado del área metropolitana.

Calvente recordó que este acceso fue diseñado en la década de 1960 y construido en los 70 , pero hacia los 90 comenzaron a detectarse los primeros informes de Vialidad Nacional que advertían sobre dos grandes problemáticas derivadas de esa infraestructura. Por un lado, se identificaron dificultades en el flujo vehicular y un marcado estrangulamiento que provocaba alta siniestralidad vial. Por otro, se observaron consecuencias urbanas vinculadas a la asimetría en el crecimiento poblacional entre las zonas norte y sur de Guaymallén, además de frecuentes anegamientos .

"Esos argumentos hablan de que esa ruta se comporta como un muro frente a los escurrimientos de las aguas de lluvia , las tormentas convectivas, esas tormentas grandes de verano, en Guaymallén transita el agua del suroeste al noroeste, y el terraplén, el acceso, justo es perpendicular a ese sentido de escurrimiento. Por eso, se generan grandes acumulaciones de agua", detalló el intendente.

A su vez, mencionó otra problemática: "La falta conectividad vial y peatonal del sector norte y sur ha generado que el departamento haya crecido de manera dispara. En un sector tenés un fuerte desarrollo de los servicios administrativos y comerciales y, en el otro sector, hay un perfil fuertemente residencial".

La obra diseñada por el municipio, que está en proceso de licitación, dijo Calvente, busca dar solución a esos problemas históricos. Su construcción apunta a mejorar el tránsito en el acceso, lo que representará un beneficio no solo para los vecinos del departamento, sino también para los más de 120.000 vehículos que circulan diariamente por ese tramo. Además, reducirá de manera considerable la siniestralidad vial, especialmente en la intersección del acceso Este con el bulevar Pérez Cuesta, uno de los puntos con mayor cantidad de accidentes en la provincia de Mendoza.

La obra también apuntará a mejorar los cruces peatonales: "Hemos generado un proyecto que viene a resolver todo esto y que trata de atender las necesidades que se van a generar en los próximos 20 años. Es una obra para el presente pero también para el futuro", comentó el jefe de la comuna.

La obra que se viene

"Es la obra más importante en términos viales de la provincia de Mendoza de los últimos 50 años. No por la inversión que en los dos tramos, en el que se da en Guaymallén y en Maipú, superan los 90 millones de dólares, sino por derivar hacia el interior del departamento 120.000 autos por día en unas calles que ya están bastante usadas y con mucho flujo, incorporar ese tránsito va a ser tremendamente complejo", adelantó Calvente.

El intendente explicó que se trata de una obra que, aunque generará algunas "molestias" durante su ejecución, traerá consigo un "importante desarrollo para Guaymallén". El plazo estimado es de dos años y medio, y el proyecto se divide en tres sectores.

En el sector este, que corresponde al ingreso al departamento por el puente Arturo González , se incorporará una tercera trocha. Allí se reconstruirá la calzada existente y se sumará un nuevo carril.

, se incorporará una tercera trocha. Allí se reconstruirá la calzada existente y se sumará un nuevo carril. En la zona del puente del ferrocarril de Colores y la intersección con la calle La Purísima , el acceso será elevado cinco metros. Este tramo mantendrá las tres trochas, pero al levantarse el nivel permitirá construir cruces bajo nivel que conecten Urquiza Norte con Urquiza Sur, Azcuénaga con Avellaneda, y Housay con Rosario .

, el acceso será elevado cinco metros. Este tramo mantendrá las tres trochas, pero al levantarse el nivel permitirá construir . En el tramo que va desde la calle Sarmiento hasta el Nudo Vial se realizará el reencarpetado completo de la calzada.

Cómo ordenarán el tránsito durante las obras

Respecto al ordenamiento del tránsito que deberá organizar el departamento durante las obras, el intendente afirmó: "Estamos preparándonos, hay que darle mucha más musculatura a nuestros inspectores de tránsito, de acuerdo a una ingeniería que desarrolle los oferentes. Ellos van a saber cómo va a ser el corte del acceso, es decir, van a definir cómo hacer la obra y van a ir diciendo qué tramp se corta en determinada época, en determinado plazo".

"Sabemos que van a ser dos años y medio muy complejos, pero que van a traer un crecimiento y un cambio definitivo para nuestro departamento", aseguró el intendente.

