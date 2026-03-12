Un ejemplo de superación: municipales de Guaymallén vuelven a las aulas para terminar el secundario

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , dio inicio formal al programa de Terminalidad Educativa 2026 , una iniciativa destinada a que los trabajadores del departamento puedan finalizar sus estudios secundarios. Esta propuesta busca brindar a los empleados municipales la oportunidad de completar su formación académica, favoreciendo su desarrollo personal y ampliando sus perspectivas laborales.

Durante el encuentro con los inscriptos, el mandatario destacó la importancia de acercarse al conocimiento en cualquier etapa de la vida. Calvente, hizo notar el esfuerzo que implica para un adulto y sostén de familia retomar los estudios. “Cada minuto y cada hora de estudio es un doble sacrificio para ustedes. Los felicito y los admiro”, expresó. El jefe comunal además dijo que completar una etapa educativa es uno de los logros más trascendentales que una persona puede alcanzar para fortalecer su autoestima y su futuro.

En su discurso, el intendente subrayó que el aprendizaje trasciende la mejora en las condiciones de trabajo, ya que otorga un espíritu crítico indispensable. “Con el crecimiento de ustedes también crece esta institución. Cuando finalicen sus estudios, la municipalidad va a ser un mejor lugar para trabajar”, afirmó ante los trabajadores.

Calvente recordó además su propia trayectoria como estudiante de la educación pública, habiendo cursado desde la primaria hasta su posgrado en instituciones estatales .“Que la educación sea pública y gratuita es un gran capital social que tiene la Argentina. Muchas veces no somos conscientes de las oportunidades que tenemos” , señaló.

Terminalidad educativa (12) La Municipalida de Guaymallén lanzó el programa Terminalidad Educativa 2026

La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional N.° 26.206, que establece la obligatoriedad del nivel secundario en toda la República Argentina. De esta manera, el municipio garantiza el derecho al acceso y la continuidad pedagógica de su personal, promoviendo el fortalecimiento de los equipos de trabajo territoriales.

Crecimiento institucional en la Municipalidad de Guaymallén

Desde la Dirección de Recursos Humanos explicaron que el programa está destinado a agentes que ya cursaron el nivel pero adeudan materias o el último año. El objetivo es eliminar las trabas burocráticas y académicas para que el personal logre obtener su título oficial en el corto plazo.

Terminalidad educativa (15) Municipalidad de Guaymallén

De esta manera, el municipio continúa impulsando políticas de formación y capacitación interna, promoviendo la educación como una herramienta para el crecimiento personal, el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los equipos de trabajo.