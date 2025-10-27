27 de octubre de 2025
{}
Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Las Heras

En estas elecciones 2025 tanto la alianza oficialista como el PJ ganaron una banca. Conocé quiénes son los nuevos concejales.

 Por Cecilia Zabala

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Las Heras.

En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

Así fueron los resultados en Las Heras

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 49.62% obtiene 4 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 22.46% obtiene 2 escaños.

El partido Frente Verde con 8.7% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 4.27% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 4% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 3.21% obtiene 0 escaños.

El Partido de los jubilados con 3% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 2.54% obtiene 0 escaños.

El partido Vientos de Cambio con 2.12% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Las Heras

El concejo lasherino tiene 12 bancas: 7 de UCR - Cambia Mendoza, 1 de Protectora, 1 del Partido Verde, 2 del PJ (Frente de Todos) y 1 de Partido Agrupaciones Vecinales.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Miguel Juarez, la de Priscila Maturano y la de Viviana Riquelme) , 1 del PJ (Raúl Ceverino), la de Agrupaciones Vecinales (Alberto Guajardo) y la de Protectora (Belén Cortinez).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Noelia Delpír, Laura Lorena Fernández, Eduardo González y José María Villavicencio (Cambia Mendoza), Mabel Adriana Iannizzotto (PJ) y Paula García (Partido Verde).

Así quedó el Concejo Deliberante de Las Heras

Los nuevos concejales de Las Heras de Las Heras

Raúl Adrián Ceverino y Gisele Dimarco por el Frente Justicialista.

Nancy Oyola, Gustavo López, Nathaniel Tapia y Edith Garro por La Libertad Avanza.

