Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Las Heras

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Las Heras .

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 49.62% obtiene 4 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 22.46% obtiene 2 escaños.

El partido Frente Verde con 8.7% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 4.27% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 4% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas con 3.21% obtiene 0 escaños.

El Partido de los jubilados con 3% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 2.54% obtiene 0 escaños.

El partido Vientos de Cambio con 2.12% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Las Heras

El concejo lasherino tiene 12 bancas: 7 de UCR - Cambia Mendoza, 1 de Protectora, 1 del Partido Verde, 2 del PJ (Frente de Todos) y 1 de Partido Agrupaciones Vecinales.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Miguel Juarez, la de Priscila Maturano y la de Viviana Riquelme) , 1 del PJ (Raúl Ceverino), la de Agrupaciones Vecinales (Alberto Guajardo) y la de Protectora (Belén Cortinez).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Noelia Delpír, Laura Lorena Fernández, Eduardo González y José María Villavicencio (Cambia Mendoza), Mabel Adriana Iannizzotto (PJ) y Paula García (Partido Verde).

Así quedó el Concejo Deliberante de Las Heras

Los nuevos concejales de Las Heras de Las Heras

Raúl Adrián Ceverino y Gisele Dimarco por el Frente Justicialista.

Nancy Oyola, Gustavo López, Nathaniel Tapia y Edith Garro por La Libertad Avanza.