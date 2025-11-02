Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

El hábito de cavar es uno de los comportamientos más antiguos del perro . Aunque para muchos tutores puede resultar frustrante ver el jardín lleno de hoyos, este gesto responde a causas naturales y emocionales que vale la pena comprender. Expertos en comportamiento animal explican que escarbar puede revelar mucho sobre las necesidades de cada mascota.

Según especialistas en etología, cavar es una conducta heredada de los ancestros salvajes del perro , que solían hacerlo para refugiarse del calor, esconder comida o protegerse de depredadores. Aunque hoy viven en hogares seguros, ese impulso permanece activo, y la tierra continúa siendo un espacio que los conecta con su naturaleza más profunda.

En otros casos, el cavado tiene fines prácticos : los perros buscan frescura en días calurosos, entierran objetos para protegerlos o intentan alcanzar algo que despierta su curiosidad, como un insecto o un roedor. En perras gestantes, este hábito puede incluso reflejar un instinto de anidación, una forma de preparar un sitio cómodo para las crías.

Más allá del instinto, los comportamientos repetitivos suelen tener un componente emocional. Un perro que cava de manera excesiva podría estar aburrido, ansioso o buscando atención. Los expertos señalan que los animales que pasan mucho tiempo solos o que no tienen suficiente actividad física pueden recurrir a la excavación como vía de escape o entretenimiento.

Identificar el motivo es clave. Algunas señales que ayudan a comprender el contexto son:

Cava únicamente cuando está sólo en casa (posible ansiedad o aburrimiento).

Excava bajo cercas o muros (intento de fuga o exploración).

Lo hace en los días de calor (búsqueda de frescura).

Cava siempre en el mismo sitio (curiosidad o presencia de animales pequeños).

Observar el entorno y la frecuencia del comportamiento permite entender qué necesita la mascota y cómo acompañarla de forma adecuada.

perro haciendo un pozo, mascota (1) A veces los malos comportamientos de los perros se solucionan con un poco más de atención

Cómo evitar que tu perro cave en exceso

Los adiestradores recomiendan no castigar al animal, sino redirigir su energía y ofrecer alternativas. Entre las medidas más eficaces se destacan:

Asegurar paseos y juegos diarios para liberar energía.

para liberar energía. Ofrecer juguetes interactivos o rompecabezas que estimulen su mente.

que estimulen su mente. Designar una zona del jardín donde pueda cavar libremente , respetando su instinto natural.

, respetando su instinto natural. Supervisar y reforzar positivamente cuando deja de escarbar en áreas no deseadas.

En algunos casos, consultar con un especialista en comportamiento canino puede ser la mejor forma de abordar el problema. Comprender por qué un perro cava pozos no es solo cuestión de disciplina, sino de empatía. Atender sus emociones, su necesidad de juego y su conexión con la naturaleza fortalece el vínculo con tu mascota y contribuye a una convivencia más feliz… y con menos tierra en los zapatos.