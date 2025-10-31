Mascota: por qué tu perro se orina cuando llegás a casa y cómo corregirlo, según los adiestradores

En muchos hogares es común que el perro se orine apenas su familia cruza la puerta. Lejos de tratarse de un desafío o desobediencia , este comportamiento suele tener causas emocionales, fisiológicas o de aprendizaje. Entender por qué sucede es clave para acompañar al animal sin regaños, evitando que el problema se intensifique y afecte el vínculo.

La micción al saludo puede originarse por dos motivos principales: excitación o sumisión . En perros jóvenes o cachorros, la emoción intensa al reencontrarse con su humano puede desbordar el control del esfínter. En estos casos, el animal no está nervioso ni asustado, simplemente sobrepasado por la alegría.

Vínculo y orientación canina Mascota y Ciencia: cómo los perros pueden encontrar el camino a casa, incluso después de varios días

Comportamiento canino Qué significa cuando un perro suspira, según expertos en comportamiento

En otros perros, especialmente aquellos más sensibles o inseguros, la micción puede ser una señal de sumisión . El animal se agacha, evita la mirada directa y coloca las orejas hacia atrás , mostrando respeto hacia quien percibe como figura dominante. No se trata de “culpa” ni de una actitud negativa, sino de una respuesta fisiológica a un estímulo emocional.

Sin embargo, es importante descartar primero cualquier causa médica . Infecciones urinarias, problemas renales o desequilibrios hormonales pueden provocar pérdida involuntaria de orina. Un cambio repentino en el comportamiento amerita una consulta veterinaria para asegurar que el perro esté sano.

perro y orín, mascota (1) Si tu perro se orina cada vez que llegues a casa, primero, descarta problemas de salud

Cómo ayudar a tu mascota a mejorar este comportamiento

Según educadores y etólogos, lo más importante es no gritar ni castigar. Esto aumenta el estrés y refuerza la micción. En su lugar, se recomienda:

Saludá con calma: Evitá movimientos bruscos o voces efusivas. Esperá que el perro se relaje antes de acariciarlo.

Evitá movimientos bruscos o voces efusivas. Entrenamiento básico: Enseñá una orden sencilla como “sentado” para canalizar la energía del saludo.

Enseñá una orden sencilla como “sentado” para canalizar la energía del saludo. Ignorar los primeros minutos: Pedí a familiares o visitas que lo ignoren hasta que se tranquilice.

Pedí a familiares o visitas que lo ignoren hasta que se tranquilice. Rutina de salidas: Asegurá paseos regulares para que pueda vaciar la vejiga antes de excitaciones.

para que pueda vaciar la vejiga antes de excitaciones. Refuerzo positivo: Recompensá los saludos calmados con caricias y premios.

Recompensá los saludos calmados con caricias y premios. Limpieza adecuada: Usá limpiadores enzimáticos para eliminar el olor y evitar marcajes repetidos.

La clave es la paciencia y la consistencia dentro del hogar. Si cada integrante maneja el saludo de manera distinta, la conducta tardará más en estabilizarse. La clave es la paciencia y la consistencia dentro del hogar. Si cada integrante maneja el saludo de manera distinta, la conducta tardará más en estabilizarse.

perro y orín, mascota Con paciencia y adiestramiento, es posible que tu perro deje de orinarse en cualquier lugar

Si el comportamiento no mejora tras aplicar estas estrategias o si el perro muestra miedo, temblores o retraimiento excesivo, consultar a un adiestrador o etólogo canino puede marcar la diferencia. Los profesionales pueden diseñar un plan adaptado a la personalidad del animal y a su entorno familiar.

Con un enfoque tranquilo, rutinas claras y apoyo profesional si es necesario, la situación puede mejorar notablemente. Es una manera de fortalecer la confianza y el vínculo afectivo con tu perro.