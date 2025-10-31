31 de octubre de 2025
Mascota: por qué tu perro se orina cuando llegás a casa y cómo corregirlo, según los adiestradores

Si tu perro se orina al saludarte, esta reacción tiene explicación. Qué significa y cómo ayudar a tu mascota, según especialistas en comportamiento canino.

 Por Analía Martín

En muchos hogares es común que el perro se orine apenas su familia cruza la puerta. Lejos de tratarse de un desafío o desobediencia, este comportamiento suele tener causas emocionales, fisiológicas o de aprendizaje. Entender por qué sucede es clave para acompañar al animal sin regaños, evitando que el problema se intensifique y afecte el vínculo.

¿Por qué tu perro se orina al verte?

La micción al saludo puede originarse por dos motivos principales: excitación o sumisión. En perros jóvenes o cachorros, la emoción intensa al reencontrarse con su humano puede desbordar el control del esfínter. En estos casos, el animal no está nervioso ni asustado, simplemente sobrepasado por la alegría.

En otros perros, especialmente aquellos más sensibles o inseguros, la micción puede ser una señal de sumisión. El animal se agacha, evita la mirada directa y coloca las orejas hacia atrás, mostrando respeto hacia quien percibe como figura dominante. No se trata de “culpa” ni de una actitud negativa, sino de una respuesta fisiológica a un estímulo emocional.

Sin embargo, es importante descartar primero cualquier causa médica. Infecciones urinarias, problemas renales o desequilibrios hormonales pueden provocar pérdida involuntaria de orina. Un cambio repentino en el comportamiento amerita una consulta veterinaria para asegurar que el perro esté sano.

perro y orín, mascota (1)
Cómo ayudar a tu mascota a mejorar este comportamiento

Según educadores y etólogos, lo más importante es no gritar ni castigar. Esto aumenta el estrés y refuerza la micción. En su lugar, se recomienda:

  • Saludá con calma: Evitá movimientos bruscos o voces efusivas. Esperá que el perro se relaje antes de acariciarlo.
  • Entrenamiento básico: Enseñá una orden sencilla como “sentado” para canalizar la energía del saludo.
  • Ignorar los primeros minutos: Pedí a familiares o visitas que lo ignoren hasta que se tranquilice.
  • Rutina de salidas: Asegurá paseos regulares para que pueda vaciar la vejiga antes de excitaciones.
  • Refuerzo positivo: Recompensá los saludos calmados con caricias y premios.
  • Limpieza adecuada: Usá limpiadores enzimáticos para eliminar el olor y evitar marcajes repetidos.

La clave es la paciencia y la consistencia dentro del hogar. Si cada integrante maneja el saludo de manera distinta, la conducta tardará más en estabilizarse.

perro y orín, mascota
Si el comportamiento no mejora tras aplicar estas estrategias o si el perro muestra miedo, temblores o retraimiento excesivo, consultar a un adiestrador o etólogo canino puede marcar la diferencia. Los profesionales pueden diseñar un plan adaptado a la personalidad del animal y a su entorno familiar.

Con un enfoque tranquilo, rutinas claras y apoyo profesional si es necesario, la situación puede mejorar notablemente. Es una manera de fortalecer la confianza y el vínculo afectivo con tu perro.

