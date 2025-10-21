Cómo saber si tu mascota tiene alergia ambiental y qué hacer para aliviarla

Al igual que las personas, las mascotas también pueden sufrir alergias . A veces lo que parece un comportamiento cotidiano o sólo un poco más efusivo de lo normal, lo que está indicando es un gran malestar. Los veterinarios advierten que las alergias ambientales en perros y gatos van en aumento , reconocerlas a tiempo puede marcar la diferencia en su salud.

El veterinario Alfredo Molina, conocido por sus publicaciones en redes sobre cuidado animal, explicó que los alérgenos más frecuentes en perros y gatos son el polvo, el polen, el moho y las gramíneas . También puede influir la descamación de otros animales, algo habitual en los hogares con varias mascotas.

Lenguaje animal Cómo saber si tu mascota te quiere: las señales sutiles que revela su amor, según expertos

Fallo polémico La Justicia europea equipara la pérdida de un perro con la de una maleta

“Como ocurre en las personas, no se puede evitar por completo la exposición , porque los alérgenos están en el aire, en casa y en la calle”, señaló Molina. Esto significa que incluso una mascota que vive en un departamento puede sufrir síntomas sin que su dueño lo note.

Entre los factores que favorecen estas alergias se encuentran el clima seco, los cambios estacionales y la contaminación ambiental, condiciones presentes en muchas zonas de Mendoza. La prevención y la observación diaria son claves para cuidar la piel y el sistema respiratorio del animal.

Cómo reconocer si tu mascota tiene alergia

Las señales pueden ser muy variadas, pero los especialistas destacan ciertos comportamientos que deben llamar la atención:

Lamerse las patas constantemente .

. Rascarse sin parar o frotarse contra muebles o el suelo.

Pérdida de pelo en zonas localizadas o piel enrojecida.

En gatos, acicalarse en exceso hasta provocarse heridas.

“Ese perro que se lame las patas constantemente, no es que está aburrido”, aclara Molina. En realidad, podría estar intentando aliviar el picor causado por una reacción alérgica. Cuanto antes se identifique el problema, mejor será el pronóstico.

Cuidados diarios y tratamientos posibles

Una vez diagnosticada la alergia, el tratamiento debe ser integral y constante. Según los veterinarios, estas son las principales recomendaciones para mejorar la calidad de vida del animal:

Baños regulares con champú calmante para aliviar la irritación.

para aliviar la irritación. Tratamientos antiparasitarios estrictos , ya que las pulgas empeoran los síntomas.

, ya que las pulgas empeoran los síntomas. Medicamentos veterinarios específicos para reducir picazón e inflamación.

para reducir picazón e inflamación. Inmunoterapia o vacunas antialérgicas , en los casos que lo requieran.

, en los casos que lo requieran. Controles frecuentes con el veterinario, para ajustar el tratamiento según evolución.

perro lamiéndose las patas, alerta veterinaria, mascota.png Mascota | Si tu perro se lame las patas de forma excesiva, es hora de una visita al veterinario

Este tipo de patologías requieren compromiso: “Tener una mascota no sólo es un acto de amor, sino una responsabilidad de por vida”. Además, los dueños deben considerar tanto el apoyo emocional como el esfuerzo económico que implica mantener su bienestar.

Un compromiso con su salud

En Mendoza, donde el polvo y el polen abundan gran parte del año, las alergias ambientales en mascotas pueden convertirse en un desafío constante. Observar sus hábitos, mantener una higiene adecuada y consultar al veterinario ante cualquier cambio en la piel o el pelaje son pasos esenciales para prevenir complicaciones.

Porque al final, cuidar la salud de una mascota es cuidar también ese vínculo incondicional que nos devuelve alegría todos los días./Infobae.