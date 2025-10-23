10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato

Tener una mascota implica más que darle cariño: también requiere conocer qué alimentos pueden resultar peligrosos para su salud. Aunque muchos dueños piensan que compartir comida es un gesto de amor, algunos productos de consumo humano pueden ser altamente tóxicos para perros y gatos. Saber cuáles son es clave para prevenir intoxicaciones y emergencias veterinarias.

Hay ciertos alimentos que afectan tanto a perros como a gatos , causando desde trastornos digestivos hasta problemas neurológicos. Entre los más peligrosos se encuentran:

Estos alimentos deben mantenerse fuera del alcance de tu mascota , ya que incluso una pequeña porción puede causar daños graves.

Los gatos son especialmente sensibles a ciertos compuestos. Su metabolismo no procesa bien algunos alimentos comunes en la dieta humana. Evitar estos alimentos es fundamental para mantener el sistema digestivo y el hígado de tu gato en buen estado.

La alimentación de tu mascota debe estar lejos de los restos de comida humana

Lácteos: aunque se cree que los gatos aman la leche, la mayoría es intolerante a la lactosa. Puede causar diarrea y malestar estomacal.

Pescado crudo: puede contener bacterias y enzimas que destruyen la vitamina B1, esencial para su sistema nervioso.

puede contener bacterias y enzimas que destruyen la vitamina B1, esencial para su sistema nervioso. Atún en exceso: su consumo frecuente genera deficiencias nutricionales y dependencia alimentaria.

lácteos, pescado crudo y atún, mascota Evitá darle a tu mascota alimentos lácteos, pesacdos crudos y atún

Lo que no debe comer tu perro

Los perros, por su parte, suelen ser más curiosos con la comida y tienden a ingerir lo que encuentran. Un perro sano necesita una alimentación equilibrada, sin sobras de la mesa ni alimentos procesados.

Huesos cocidos: pueden astillarse y causar obstrucciones o perforaciones intestinales.

pueden astillarse y causar obstrucciones o perforaciones intestinales. Palta (aguacate): contiene persina, tóxica para perros, que provoca vómitos y diarrea.

contiene persina, tóxica para perros, que provoca vómitos y diarrea. Masa cruda o levadura: al fermentar en el estómago, puede causar dolor e intoxicación por alcohol.

Siempre que tengas dudas sobre qué puede comer tu perro o gato, consultá con un veterinario. Optá por alimento balanceado de calidad, mantené una rutina de hidratación adecuada y evitá darles “premios” caseros sin saber sus efectos.