23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Alimentación peligrosa

10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato

Algunos alimentos humanos pueden ser tóxicos para tu perro o gato. Descubrí cuáles son y cómo cuidar mejor la salud de tu mascota.

10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato

10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato

 Por Analía Martín

Tener una mascota implica más que darle cariño: también requiere conocer qué alimentos pueden resultar peligrosos para su salud. Aunque muchos dueños piensan que compartir comida es un gesto de amor, algunos productos de consumo humano pueden ser altamente tóxicos para perros y gatos. Saber cuáles son es clave para prevenir intoxicaciones y emergencias veterinarias.

Alimentos peligrosos para perros y gatos

Hay ciertos alimentos que afectan tanto a perros como a gatos, causando desde trastornos digestivos hasta problemas neurológicos. Entre los más peligrosos se encuentran:

Lee además
Descubrí las tres razas de perro que mejor se adaptan al clima de Mendoza y por qué
Clima y mascotas

Descubrí las 6 razas de perro que mejor se adaptan al clima de Mendoza y por qué
Cómo saber si tu mascota tiene alergia ambiental y qué hacer para aliviarla
Salud animal

Cómo saber si tu mascota tiene alergia ambiental y qué hacer para aliviarla
  • Chocolate: contiene teobromina, sustancia que puede provocar vómitos, taquicardia y convulsiones.
  • Cebolla y ajo: dañan los glóbulos rojos y pueden causar anemia.
  • Uvas y pasas: provocan insuficiencia renal, incluso en pequeñas cantidades.
  • Alcohol: afecta el sistema nervioso y puede ser mortal.
  • Cafeína: genera nerviosismo, temblores y aceleración del ritmo cardíaco.

Estos alimentos deben mantenerse fuera del alcance de tu mascota, ya que incluso una pequeña porción puede causar daños graves.

chocolate, cebolla y ajo, uvas y pasas, alcohol y café, mascotas
La alimentaci&oacute;n de tu mascota debe estar lejos de los restos de comida humana

La alimentación de tu mascota debe estar lejos de los restos de comida humana

Lo que no debe comer tu gato

Los gatos son especialmente sensibles a ciertos compuestos. Su metabolismo no procesa bien algunos alimentos comunes en la dieta humana. Evitar estos alimentos es fundamental para mantener el sistema digestivo y el hígado de tu gato en buen estado.

  • Lácteos: aunque se cree que los gatos aman la leche, la mayoría es intolerante a la lactosa. Puede causar diarrea y malestar estomacal.
  • Pescado crudo: puede contener bacterias y enzimas que destruyen la vitamina B1, esencial para su sistema nervioso.
  • Atún en exceso: su consumo frecuente genera deficiencias nutricionales y dependencia alimentaria.
lácteos, pescado crudo y atún, mascota
Evit&aacute; darle a tu mascota alimentos l&aacute;cteos, pesacdos crudos y at&uacute;n

Evitá darle a tu mascota alimentos lácteos, pesacdos crudos y atún

Lo que no debe comer tu perro

Los perros, por su parte, suelen ser más curiosos con la comida y tienden a ingerir lo que encuentran. Un perro sano necesita una alimentación equilibrada, sin sobras de la mesa ni alimentos procesados.

  • Huesos cocidos: pueden astillarse y causar obstrucciones o perforaciones intestinales.
  • Palta (aguacate): contiene persina, tóxica para perros, que provoca vómitos y diarrea.
  • Masa cruda o levadura: al fermentar en el estómago, puede causar dolor e intoxicación por alcohol.

Siempre que tengas dudas sobre qué puede comer tu perro o gato, consultá con un veterinario. Optá por alimento balanceado de calidad, mantené una rutina de hidratación adecuada y evitá darles “premios” caseros sin saber sus efectos.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia europea equipara la pérdida de un perro con la de una maleta

Cómo saber si tu mascota te quiere: las señales sutiles que revela su amor, según expertos

Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial

Mascota: tres plantas seguras para tu gato y perfectas para decorar tu casa

Así descubre tu perro la tranquilidad cuando le das un momento de silencio

Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo

Cómo saber si tu gato está envejeciendo: señales según los expertos

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 23 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Por Pablo Segura