31 de octubre de 2025
Sitio Andino
Qué significa, según la psicología, cuando las personas no quieren tener hijos

Descubrí qué significa, según la psicología, decidir no tener hijos y cuáles son los motivos que llevan a algunas personas a tomar esta elección personal.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, conocemos personas que deciden no tener hijos, ya sea a corto o largo plazo, y nosotros mismos podríamos tomar la misma decisión. La psicología señala que esta elección tiene significados específicos, y aquí te los explicamos en detalle.

Por qué algunas personas deciden no tener hijos: explicación de la psicología

No querer tener hijos: qué revela la psicología sobre esta elección personal

Cada vez más personas optan por no tener hijos, una decisión que refleja la interacción de factores sociales, económicos y emocionales. La elección de no formar una familia tradicional ya no se percibe como un tabú, sino como una alternativa válida en la vida adulta.

Según expertos, la autonomía y los proyectos personales juegan un papel clave. Muchos priorizan viajar, desarrollarse profesionalmente o dedicarse a sus pasiones, lo que muchas veces compite con la decisión de asumir la crianza de un hijo. Además, la preparación económica y emocional se vuelve un factor determinante en esta elección.

El bienestar emocional también influye significativamente. Algunas personas deciden esperar antes de asumir responsabilidades parentales o incluso eligen no tener hijos para evitar repetir patrones familiares negativos. A esto se suma un cambio cultural: la representación positiva de adultos sin hijos en medios y redes sociales ayuda a normalizar la decisión y reducir prejuicios.

