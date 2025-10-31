Qué significa, según la psicología, cuando las personas no quieren tener hijos

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, conocemos personas que deciden no tener hijos, ya sea a corto o largo plazo, y nosotros mismos podríamos tomar la misma decisión. La psicología señala que esta elección tiene significados específicos, y aquí te los explicamos en detalle.

pareja jugando a las cartas Por qué algunas personas deciden no tener hijos: explicación de la psicología No querer tener hijos: qué revela la psicología sobre esta elección personal Cada vez más personas optan por no tener hijos, una decisión que refleja la interacción de factores sociales, económicos y emocionales. La elección de no formar una familia tradicional ya no se percibe como un tabú, sino como una alternativa válida en la vida adulta.

Según expertos, la autonomía y los proyectos personales juegan un papel clave. Muchos priorizan viajar, desarrollarse profesionalmente o dedicarse a sus pasiones, lo que muchas veces compite con la decisión de asumir la crianza de un hijo. Además, la preparación económica y emocional se vuelve un factor determinante en esta elección.

El bienestar emocional también influye significativamente. Algunas personas deciden esperar antes de asumir responsabilidades parentales o incluso eligen no tener hijos para evitar repetir patrones familiares negativos. A esto se suma un cambio cultural: la representación positiva de adultos sin hijos en medios y redes sociales ayuda a normalizar la decisión y reducir prejuicios. / Ámbito

