Lo que dice la psicología sobre cruzar la calle a mitad de cuadra

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, vemos personas que cruzan la calle a mitad de cuadra. Aunque pueda parecer una acción insignificante, la psicología sugiere que este comportamiento puede reflejar ciertos estados emocionales. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su significado.

cruzar la calle Cruzar la calle a mitad de cuadra: explicación psicológica Qué significa cruzar la calle a mitad de cuadra, según la psicología Quienes saben del tema aseguran que cruzar la calle a mitad de cuadra suele responder a la búsqueda de eficiencia: el cerebro busca el camino más corto para ahorrar tiempo y energía. Sin embargo, esta elección rápida muchas veces ignora las normas de tránsito, poniendo en riesgo la seguridad personal.

Algunas veces, este hábito refleja un mecanismo de evitación. La persona intenta esquivar situaciones que le generan incomodidad, como aglomeraciones, veredas en mal estado o simplemente la impaciencia, priorizando la comodidad inmediata por encima de la seguridad.

Ante esta conducta, las recomendaciones de seguridad vial son claras y buscan proteger a los peatones:

Es fundamental caminar hasta la esquina antes de cruzar, ya que los pasos peatonales están diseñados para garantizar visibilidad y seguridad. Además, se debe esperar el turno correspondiente en el semáforo, respetando las señales de tránsito para evitar accidentes. Por último, siempre conviene mirar hacia ambos lados antes de cruzar, incluso si el semáforo está a favor, ya que esta simple acción permite anticipar vehículos que puedan no respetar la señalización. La psicología intenta explicar diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Haciendo clic aquí, descubrirás cómo otras acciones también encuentran su explicación desde esta disciplina.

