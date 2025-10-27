27 de octubre de 2025
{}
Qué significa caminar con la mirada hacia abajo, según la psicología

Caminar con la mirada hacia abajo puede revelar emociones o estados internos. Descubrí qué dice la psicología sobre este gesto.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, nos cruzamos en la calle con personas que caminan con la mirada hacia abajo. Aunque parezca un gesto insignificante, la psicología indica que puede reflejar ciertos estados o emociones. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su significado.

Caminar con la cabeza baja: qué revela la psicología

En muchos casos, las personas evitan el contacto visual al caminar hacia abajo como una forma de protegerse del juicio ajeno o por inseguridad personal. La mirada al suelo puede reflejar timidez, vergüenza o falta de confianza en sí mismas.

No siempre se trata de emociones negativas. A veces, la postura encorvada y la cabeza baja reflejan tristeza, desánimo o simplemente un momento de reflexión interna. También puede indicar que la persona está procesando experiencias recientes o enfrentando algún conflicto emocional.

Además, la interpretación de este gesto varía según la cultura y la personalidad. En algunos contextos, mirar al suelo se percibe como respeto o modestia, mientras que en otros puede interpretarse como desconexión o distracción por pensamientos profundos. / TyC Sports

