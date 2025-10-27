27 de octubre de 2025
Sitio Andino
Ni suerte ni abundancia: por qué recomiendan poner un corcho dentro de un frasco con harina

Conocé el secreto del corcho en la harina que pocos aplican y descubrí cómo puede marcar la diferencia en tu cocina de manera sencilla.

Muchos aseguran que colocar un simple corcho dentro del frasco de harina tiene un objetivo sorprendente. No se trata de atraer suerte ni abundancia, sino de algo mucho más práctico que pocos conocen y que puede mejorar notablemente los resultados en la cocina. A continuación, todos los detalles.

corchos
Descubrí el truco del corcho dentro del frasco de harina

El secreto del corcho en la harina que sorprende a todos

Cuando la harina se guarda durante mucho tiempo, ya sea en su envase original o en un frasco, tiende a captar humedad del ambiente. Esto provoca que se apelmace, se formen grumos y, en algunos casos, aparezcan pequeños insectos.

Quienes saben del tema afirman que lo mejor es colocar un corcho dentro del recipiente. Este material actúa como un absorbente natural que mantiene el interior seco, reduciendo las condiciones que favorecen la aparición de plagas.

Además, el corcho desprende un ligero aroma poco agradable para los insectos, funcionando así como un repelente natural, económico y sin necesidad de productos químicos.

Cómo aplicar el truco del corcho en la harina

  • Elegí un corcho limpio, preferentemente de botella de vino y sin restos de bebida.
  • Introducilo dentro del frasco o recipiente donde guardás la harina.
  • Cerrá bien la tapa y conservá el envase en un lugar fresco y seco. / TN

Ahora que conocés este sencillo truco, ya sabés cómo mantener tu harina en perfecto estado por más tiempo. No te quedes solo con este consejo: explorá más notas con soluciones prácticas para tu día a día.

