21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Atento al dato

Qué revela la psicología sobre las personas que usan muchos accesorios

Usar varios accesorios al salir puede parecer solo estilo, pero la psicología revela otros significados específicos. Descubrí todo en esta nota.

Qué revela la psicología sobre las personas que usan muchos accesorios

Qué revela la psicología sobre las personas que usan muchos accesorios

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas prefieren usar varios accesorios al salir, y aunque parezca solo una cuestión de estilo o moda, la psicología indica que esta conducta puede revelar rasgos y emociones particulares. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

accesorios (2)
Así analiza la psicología a quienes usan numerosos accesorios a diario

Así analiza la psicología a quienes usan numerosos accesorios a diario

Qué significa que una persona use muchos accesorios, según la psicología

Los especialistas señalan que el uso de numerosos accesorios suele responder al deseo de destacarse, reafirmar la identidad y proyectar seguridad.

Lee además
Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología
¿Lo sabías?

Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología
Esto es lo que dice la psicología sobre quienes hacen la cama apenas se levantan
Atento a este dato

Esto es lo que dice la psicología sobre quienes hacen la cama apenas se levantan

Además, puede reflejar necesidades emocionales, como buscar atención, llenar vacíos afectivos o compensar la falta de protagonismo en otras áreas de la vida.

Esta tendencia también se relaciona con la creatividad y la expresividad, ya que cada accesorio actúa como un símbolo personal, aportando significado a la forma en que la persona se muestra y se conecta con los demás. / TN

Temas
Seguí leyendo

Cómo saber si tu mascota tiene alergia ambiental y qué hacer para aliviarla

Cómo las plantas logran "sentir" su entorno sin tener cerebro

Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre: qué dicen los astros para los signos

La Justicia europea equipara la pérdida de un perro con la de una maleta

Cómo elegir bien en un vivero: tips de jardinería para comprar plantas sanas

Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Descubrí el árbol por excelencia que transforma la vida de tu jardín

Cómo saber si tu mascota te quiere: las señales sutiles que revela su amor, según expertos

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Por Natalia Mantineo
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos
decisión

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos

Por Sitio Andino Política