Qué revela la psicología sobre las personas que usan muchos accesorios

Muchas personas prefieren usar varios accesorios al salir, y aunque parezca solo una cuestión de estilo o moda, la psicología indica que esta conducta puede revelar rasgos y emociones particulares. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.
Así analiza la psicología a quienes usan numerosos accesorios a diario
Los especialistas señalan que el uso de numerosos accesorios suele responder al deseo de destacarse, reafirmar la identidad y proyectar seguridad.
Además, puede reflejar necesidades emocionales, como buscar atención, llenar vacíos afectivos o compensar la falta de protagonismo en otras áreas de la vida.
Esta tendencia también se relaciona con la creatividad y la expresividad, ya que cada accesorio actúa como un símbolo personal, aportando significado a la forma en que la persona se muestra y se conecta con los demás. / TN