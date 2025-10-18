18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Lo sabías?

Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología

Descubrí por qué algunas personas prefieren no recibir visitas en casa y qué revela la psicología sobre esta conducta. Conocé todos los detalles.

Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología

Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, existen personas que prefieren no recibir visitas en su casa. Aunque pueda parecer una simple elección o cuestión de gustos, esta conducta puede tener significados específicos según la psicología. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

no recibir personas (2)
Lo que revela la psicología sobre quienes evitan recibir visitas en su casa

Lo que revela la psicología sobre quienes evitan recibir visitas en su casa

Qué significa no querer recibir visitas en casa, según la psicología

Según especialistas en psicología, la incomodidad que algunas personas sienten al recibir visitas suele estar ligada a la necesidad de proteger su espacio emocional. Los momentos de silencio y soledad les permiten recargar energía, reflexionar y mantener un equilibrio interno.

Lee además
Jardinería: las mejores plantas para regalarle a mamá en su día
Regalos con vida

Jardinería: las mejores plantas para regalarle a mamá en su día
Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial
Convivencia familiar

Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial

Quienes atraviesan procesos de sanación, crecimiento personal o simplemente buscan un descanso profundo pueden percibir la presencia de otros como una perturbación de su energía. Lejos de ser un acto egoísta, esta actitud refleja un cuidado consciente de sí mismos, una forma de preservar su bienestar emocional.

No todos encuentran consuelo en el bullicio; muchos hallan su verdadero descanso en la tranquilidad de su hogar, sin visitas, sin planes y sin explicaciones. / TN

Temas
Seguí leyendo

Mascota: tres plantas seguras para tu gato y perfectas para decorar tu casa

Qué es y cómo la floricultura transforma la jardinería y aporta a la salud mental

Conocé el horóscopo para este viernes 17 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Tu planta puede dar más flores: el secreto que pocos jardineros cuentan

Así descubre tu perro la tranquilidad cuando le das un momento de silencio

Conocé el horóscopo para este jueves 16 de octubre: qué dicen los astros para los signos

5 cócteles con vino que vas a querer preparar este fin de semana

Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

LO QUE SE LEE AHORA
Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial
Convivencia familiar

Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala