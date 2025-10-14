14 de octubre de 2025
Sitio Andino
Esto es lo que dice la psicología sobre quienes hacen la cama apenas se levantan

Hacer la cama apenas te levantás tiene un significado que puede decir mucho de vos. Descubrí qué dice la psicología en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, conocemos personas a las que siempre les gusta hacer la cama al levantarse. Incluso, nosotros mismos podemos adoptar este hábito. Aunque parezca algo común, la psicología revela que podría tener significados específicos y en esta nota te contamos los detalles.

Qué significa hacer la cama apenas te levantás, según la psicología

Los especialistas en psicología destacan que hacer la cama inmediatamente después de levantarse genera una sensación inmediata de satisfacción. Completar esta pequeña tarea activa la dopamina, el neurotransmisor vinculado con la motivación, el bienestar y la sensación de logro.

Además, quienes adoptan este hábito suelen ser personas organizadas, metódicas y atentas a los detalles. Valoran la rutina, buscan estabilidad emocional y fortalecen su autodisciplina mediante pequeños rituales diarios.

En cambio, quienes no hacen la cama suelen llevar un estilo de vida más flexible y creativo. Prefieren priorizar otras actividades, disfrutan de la espontaneidad y no se sienten obligados a seguir normas estrictas de orden. / TN

