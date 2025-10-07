7 de octubre de 2025
{}
Qué dice la psicología sobre las personas que tienen siempre el escritorio desordenado

¿Siempre tenés el escritorio desordenado? La psicología revela qué rasgos y significados pueden reflejar este hábito. Descubrí todos los detalles aquí.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común encontrar personas cuyos escritorios permanecen siempre desordenados. Aunque a simple vista pueda parecer un simple descuido, la psicología indica que este hábito podría reflejar ciertos rasgos de personalidad o comportamientos específicos. Te contamos todo lo que debés saber.

escritorio desordenado (2)
Qué significa tener siempre el escritorio desordenado, según la psicología

Los especialistas señalan que mantener el escritorio desordenado no siempre es sinónimo de descuido; este hábito puede reflejar rasgos de creatividad y pensamiento flexible, así como apertura a nuevas ideas.

Para algunas personas, el desorden favorece la conexión entre conceptos y estimula soluciones originales. En otros casos, puede ser un indicador de estrés o ansiedad, reflejando la carga mental acumulada.

Asimismo, puede señalar dificultades para priorizar tareas, mostrando cierta falta de enfoque, o simplemente una preferencia práctica: tener todo a la vista y al alcance, antes que ordenarlo meticulosamente. / TyC Sports

