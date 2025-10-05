Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes

En el mundo de la jardinería , elegir las especies adecuadas es clave para que los espacios verdes se mantengan en buen estado , incluso en condiciones adversas. Los vientos fuertes, como el Zonda, suelen ser un desafío para muchas plantas, pero existen variedades capaces de mantenerse firmes, florecer y aportar color a balcones, terrazas y jardines expuestos.

Cuando se trata de espacios abiertos, no todas las especies logran adaptarse al movimiento constante del aire. Las ráfagas pueden quebrar tallos, secar flores o dañar hojas frágiles , lo que desalienta a muchos aficionados a la jardinería. Sin embargo, hay plantas que se caracterizan por su fortaleza natural y su capacidad de prosperar incluso en balcones altos o zonas ventosas.

En esta nota repasamos tres variedades ideales para Mendoza y otras regiones donde los vientos forman parte del clima cotidiano. Además de resistir, estas plantas aportan belleza, aroma y un mantenimiento relativamente sencillo.

Los geranios son una de las especies más confiables frente a corrientes de aire. Su estructura compacta y tallos firmes permiten que se mantengan erguidos incluso cuando el viento sopla con fuerza. Otra de sus ventajas es la amplia gama de colores: rojo, blanco, violeta o rosado, que llenan de vida balcones y canteros durante gran parte del año.

geranios Geranios: además de ser un clásico de la jardinería mendocina, es resistente y con gran poder ornamental

Para mantenerlos saludables, se recomienda un riego moderado y exposición al sol directo. Son plantas de bajo mantenimiento, perfectas para quienes buscan belleza sin complicaciones. No por nada siguen siendo una de las opciones favoritas en jardinería urbana.

Lavanda: aroma y fortaleza natural

Además de su perfume inconfundible, la lavanda destaca por su capacidad de resistir climas adversos. Sus tallos leñosos y follaje robusto la convierten en una planta casi indestructible frente al viento. Cultivada en macetas profundas con buen drenaje, logra crecer vigorosa y aporta un atractivo color lila que embellece cualquier rincón.

Un beneficio extra es que funciona como repelente natural de insectos. La lavanda combina estética, practicidad y resistencia, por lo que se transforma en un gran aliado para terrazas ventosas en Mendoza y otras zonas áridas.

lavanda Jardinería | La lavanda, posiblemente, es una de las especies más populares en los jardines mendocinos

Buganvilia: un espectáculo de color en altura

La buganvilia, también conocida como Santa Rita, es una enredadera que cautiva por la intensidad de sus brácteas fucsias, naranjas, violetas o blancas. Aunque parece frágil, sus ramas flexibles se adaptan bien al viento siempre que se le proporcione un soporte sólido, como un enrejado o pérgola.

Para florecer en plenitud, requiere sol directo y cierto espacio para expandirse. Es ideal para quienes buscan un impacto visual fuerte en balcones o patios. Con los cuidados adecuados, transforma cualquier espacio en un ambiente alegre y tropical.

Elegir plantas resistentes al viento no solo garantiza que se mantengan saludables, sino que también asegura que el esfuerzo de cuidarlas se traduzca en resultados visibles. Geranios, lavanda y buganvilia son tres ejemplos de cómo la jardinería puede adaptarse a condiciones difíciles sin renunciar a la belleza. Con ellas, hasta los balcones más expuestos pueden convertirse en oasis verdes./TN.