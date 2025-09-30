30 de septiembre de 2025
{}
Color en primavera

Cómo hacer arreglos de flores primaverales en casa

La primavera, además de ser el momento preferido de la jardinería, también invita a jugar con cada flor: aprendé a diseñar arreglos primaverales únicos.

 Por Analía Martín

La primavera abre la posibilidad de redescubrir la belleza de cada flor en su máximo esplendor. Hacer arreglos primaverales no requiere conocimientos avanzados: basta con elegir especies de temporada, preparar los tallos y combinarlos con creatividad. Así, cualquier rincón del hogar se convierte en un espacio lleno de energía, frescura y equilibrio natural.

Arreglos primaverales: creatividad con flores

La estación más luminosa del año transforma la rutina en una oportunidad para sumar color y vida a los ambientes. Los arreglos de flores son más que decoración: expresan emociones, estilos y hasta tradiciones familiares. En Mendoza, donde la primavera se combina con días soleados y noches frescas, resulta ideal aprovechar flores locales y de estación.

Entre las especies recomendadas se encuentran los tulipanes, las margaritas y los jacintos, junto con peonías y ranúnculos. Cada variedad tiene un rol en la composición: los tulipanes aportan elegancia, las margaritas frescura y los jacintos un perfume intenso. Una práctica habitual es sumar follajes o ramas de romero y lavanda, que además aportan un aire aromático y natural.

flores y racimos
No se necesita t&eacute;cnicas ni conocimientos espec&iacute;ficos para hacer arreglos florales

Jardinería, flor y diseño paso a paso

Armar un arreglo no depende solo de la flor elegida. El recipiente define la identidad del conjunto. Jarrones de vidrio transparente ofrecen un aire moderno, mientras que las canastas de mimbre evocan un estilo rústico. Para quienes buscan opciones sustentables, las botellas recicladas se han convertido en una alternativa muy valorada.

El color también exige planificación. Lo recomendable es trabajar con tres tonos principales y uno de acento. Los contrastes vivos transmiten energía, mientras que las paletas pasteles aportan romanticismo. Lo importante es evitar la saturación de colores, ya que un exceso puede romper la armonía visual.

Antes de armar el ramo, es fundamental preparar las flores. Se aconseja cortar los tallos en diagonal, retirar hojas que queden bajo el agua y colocarlos en un recipiente limpio con agua fresca. Estos pasos prolongan la vida del arreglo y previenen la descomposición prematura.

Consejos finales para arreglos duraderos

Los arreglos de flores se arman mejor en etapas:

  • Base de follaje, que da estructura.
  • Flores principales, generalmente las más llamativas.
  • Flores secundarias, que suman volumen.
  • Flores de relleno, pequeñas y delicadas, para suavizar el conjunto.
recimo de flor
Racimo de flores

Un truco simple es imaginar la forma final como un triángulo o espiral, lo que aporta dinamismo. El secreto está en jugar con alturas y ángulos, evitando uniformidad excesiva.

Además, conviene recordar que no todas las especies se adaptan bien a los jardines locales. En Mendoza, especialistas advierten que las hortensias, aunque vistosas, requieren demasiada agua y suelos ácidos, poco compatibles con el clima y la tierra de la región. En su lugar, conviene optar por flores más resistentes y de bajo mantenimiento.

