28 de septiembre de 2025
Para qué sirve poner tiras de papel aluminio en un árbol

Un truco de jardinería revela cómo el papel aluminio puede proteger al árbol de plagas y aves sin químicos, sólo con brillo y movimiento.

 Por Analía Martín

En la jardinería doméstica, muchas veces las soluciones más simples resultan ser las más eficaces. Un ejemplo es el uso de tiras de papel aluminio en las ramas de los árboles, un método económico y natural que gana terreno en Mendoza y otras regiones del país. Su función va más allá de lo decorativo y sorprende por su efectividad.

Jardinería y árbol: cómo funciona el papel aluminio

El papel aluminio, más asociado a la cocina que al jardín, se convirtió en un aliado inesperado para proteger árboles frutales y ornamentales. Su secreto está en el brillo y en el movimiento que generan las tiras al colgarse de las ramas. La luz reflejada molesta a aves, insectos y pequeños roedores, que evitan acercarse para alimentarse de frutos o brotes tiernos.

Especialistas en jardinería sostienen que el reflejo intermitente actúa como un repelente visual natural, especialmente para pájaros como gorriones y palomas, comunes en huertas urbanas y quintas mendocinas. A diferencia de otros métodos, no daña a los animales ni altera el ecosistema, simplemente los disuade de posarse sobre el árbol.

Cómo colocar tiras de aluminio en las ramas

La técnica es sencilla y no requiere experiencia previa:

  • Cortar tiras de 25 a 30 cm de largo.
  • Colgarlas en ramas visibles, dejando que queden sueltas para moverse con el viento.
  • Distribuir varias tiras en diferentes sectores del árbol para potenciar el efecto.

La clave está en que el movimiento constante potencie el destello. Cuantas más tiras se coloquen, mayor será la protección, especialmente en épocas de maduración de frutos. Además, el aluminio resiste lluvias y sol, por lo que puede permanecer semanas sin perder eficacia.

Un método sustentable en la jardinería mendocina

Para los mendocinos, que cada temporada enfrentan la tarea de proteger sus frutales de plagas, esta técnica se presenta como una alternativa práctica y libre de químicos. No solo evita daños en cosechas familiares, sino que también cuida el suelo y el entorno, aspectos cada vez más valorados en la jardinería sustentable.

Otra ventaja es que el aluminio puede reutilizarse: si pierde brillo con el tiempo, basta con recortarlo nuevamente y colocarlo en otro sector. En comparación con los repelentes industriales, que requieren aplicación constante y generan residuos, el papel aluminio combina bajo costo, durabilidad y respeto por el ambiente.

En jardinería, la creatividad y la observación suelen abrir caminos hacia soluciones simples. Un pequeño gesto que puede marcar la diferencia en la salud de un árbol y en la calidad de la cosecha./TN.

