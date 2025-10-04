4 de octubre de 2025
¿Para qué sirve enterrar cáscaras de banana en las plantas?

La jardinería casera encuentra en las cáscaras de banana un aliado para nutrir las plantas y mejorar su crecimiento de manera simple y natural.

 Por Analía Martín

Las cáscaras de banana, que a menudo terminan en la basura, esconden un potencial enorme para quienes cuidan sus plantas. Enterrarlas en macetas, huertas o canteros es un recurso sencillo y sustentable que fortalece el suelo, promueve flores más vistosas y frutos más sanos, al mismo tiempo que ayuda a reducir residuos en el hogar.

Jardinería y plantas: beneficios de la cáscara de banana

En el mundo de la jardinería doméstica, el uso de cáscaras de banana como fertilizante natural se ha vuelto cada vez más popular. Este residuo contiene potasio y fósforo, minerales esenciales para el desarrollo vegetal. El potasio fortalece tallos y raíces, aumenta la resistencia a enfermedades y mejora la floración, mientras que el fósforo estimula el crecimiento de raíces fuertes y frutos de buen tamaño.

Además, la cáscara aporta calcio, magnesio y trazas de nitrógeno, elementos clave para enriquecer el suelo sin recurrir a productos químicos. A diferencia de los fertilizantes sintéticos, la descomposición es gradual, liberando nutrientes poco a poco y de manera equilibrada, lo que evita excesos que puedan dañar las plantas.

Cómo usar las cáscaras en el jardín

El procedimiento es muy sencillo. Cortar la cáscara en trozos pequeños acelera su degradación y facilita que los nutrientes lleguen a las raíces. Luego se recomienda abrir un hueco de entre 5 y 10 centímetros cerca de la base de la planta, colocar los pedazos y cubrirlos con tierra. En pocas semanas, el material se descompone y comienza a nutrir el suelo.

Existen otras alternativas útiles para quienes disfrutan de la jardinería:

  • Secar y triturar las cáscaras hasta obtener un polvo que puede mezclarse con la tierra.
  • Preparar fertilizante líquido, dejando las cáscaras en agua entre 24 y 48 horas para luego usar esa infusión en el riego.

Qué plantas se benefician más

Si bien todas las especies pueden recibir este aporte natural, hay algunas que muestran resultados más notorios. Las rosas y plantas ornamentales florecen con mayor intensidad y duración gracias al potasio extra. En la huerta, cultivos como tomates, zapallos y pimientos responden con frutos más firmes y abundantes.

También se recomienda para plantas de interior de hojas grandes, como la monstera o el filodendro, que ganan vigor y un verde más intenso con el agregado de cáscaras de banana.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque es un método seguro, conviene seguir ciertos cuidados. Enterrar siempre las cáscaras bajo tierra evita atraer insectos y malos olores. Además, no es necesario abusar: una cáscara cada dos o tres semanas resulta suficiente para una maceta grande o una planta de jardín. Por último, conviene evitar restos en mal estado o con moho, ya que pueden propagar hongos.

cáscara de banana podrida
Evitá enterrar cáscaras de bananas podridas cerca de tus plantas porque pueden enfermarlas

Evitá enterrar cáscaras de bananas podridas cerca de tus plantas porque pueden enfermarlas

Enterrar cáscaras de banana en el jardín es una práctica económica, ecológica y efectiva para mejorar la salud de las plantas. Con mínimos cuidados, este residuo cotidiano se transforma en un fertilizante natural que enriquece la tierra y potencia la belleza de flores, huertas y plantas de interior en Mendoza y en cualquier rincón del país./La huerta de Iván.

