Jardinería en Mendoza: qué flores y vegetales sembrar en octubre

En Mendoza, octubre se presenta como un mes clave para impulsar la jardinería y renovar los espacios del hogar con vida y frescura. La primavera aporta temperaturas agradables y humedad justa, condiciones que favorecen la siembra de flores y vegetales. Con una buena elección de plantas, se logra un jardín colorido y una huerta productiva.
Flores para sembrar en octubre
En esta época, las flores comienzan a expresar todo su potencial, y sembrarlas ahora asegura que el jardín luzca vibrante durante los meses más cálidos. Entre las especies más recomendadas para octubre en Mendoza se destacan:
Girasoles: se siembran directo en tierra y florecen hacia diciembre o enero, aportando altura y luminosidad.
Petunias: ideales para macetas o canteros, comienzan a dar flores a las seis u ocho semanas de la siembra.
Zinnias: resistentes al calor, colorean los espacios desde el verano hasta el otoño.
Caléndulas: además de su atractivo estético, ayudan a repeler insectos, y florecen rápidamente.
Cosmos: fáciles de mantener, regalan flores ligeras y coloridas durante varios meses.
En todos los casos, el riego regular y la exposición solar directa son claves para que estas flores alcancen su máximo esplendor.
Jardinería y plantas comestibles: vegetales de octubre
La huerta casera también encuentra en octubre el momento perfecto para arrancar. Sembrar vegetales ahora garantiza cosechas para el verano y el otoño, siempre que se cuide el suelo y se respeten los ciclos.
Las opciones más recomendadas son:
Tomates: requieren semillero o trasplante, y estarán listos para cosechar en enero o febrero.
Zapallitos: se siembran directo en tierra y producen frutos a partir de los dos meses.
Lechuga: de rápido crecimiento, se pueden cortar hojas tiernas a las pocas semanas.
Morrón (pimiento): su desarrollo es más lento, con cosecha entre tres y cuatro meses.
Pepino: con buen riego y sol, los primeros frutos aparecen a los 50 o 60 días.
En la jardinería hogareña, la rotación de cultivos y el uso de compost ayudan a fortalecer la tierra y obtener mejores resultados.
Consejos prácticos para tu jardínMás allá de la elección de flores o vegetales, octubre es un mes de transición que marca la intensidad de la temporada. Es recomendable preparar el terreno con abono orgánico, evitar encharcamientos y controlar las plagas con métodos naturales. Además, combinar plantas ornamentales con comestibles no solo embellece, sino que también protege el ecosistema del jardín.