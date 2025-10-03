Jardinería en Mendoza: qué flores y vegetales sembrar en octubre

En Mendoza, octubre se presenta como un mes clave para impulsar la jardinería y renovar los espacios del hogar con vida y frescura. La primavera aporta temperaturas agradables y humedad justa, condiciones que favorecen la siembra de flores y vegetales. Con una buena elección de plantas, se logra un jardín colorido y una huerta productiva.

En esta época, las flores comienzan a expresar todo su potencial , y sembrarlas ahora asegura que el jardín luzca vibrante durante los meses más cálidos. Entre las especies más recomendadas para octubre en Mendoza se destacan:

En todos los casos, el riego regular y la exposición solar directa son claves para que estas flores alcancen su máximo esplendor.

girasoles, petunias, zinnias, caléndulas y cosmos, flores, octubre, jardinería Jardinería | Flores ideales para sembrar en octubre

Jardinería y plantas comestibles: vegetales de octubre

La huerta casera también encuentra en octubre el momento perfecto para arrancar. Sembrar vegetales ahora garantiza cosechas para el verano y el otoño, siempre que se cuide el suelo y se respeten los ciclos.

Las opciones más recomendadas son:

Tomates : requieren semillero o trasplante, y estarán listos para cosechar en enero o febrero.

: requieren semillero o trasplante, y estarán listos para cosechar en enero o febrero. Zapallitos : se siembran directo en tierra y producen frutos a partir de los dos meses.

: se siembran directo en tierra y producen frutos a partir de los dos meses. Lechuga : de rápido crecimiento, se pueden cortar hojas tiernas a las pocas semanas.

: de rápido crecimiento, se pueden cortar hojas tiernas a las pocas semanas. Morrón (pimiento) : su desarrollo es más lento, con cosecha entre tres y cuatro meses.

: su desarrollo es más lento, con cosecha entre tres y cuatro meses. Pepino: con buen riego y sol, los primeros frutos aparecen a los 50 o 60 días.

En la jardinería hogareña, la rotación de cultivos y el uso de compost ayudan a fortalecer la tierra y obtener mejores resultados.

tomate, zapallitos, lechuga, morrón, pepino, vegetales, jardinería Jardinería | Vegetales ideales para sembrar en tu huerta

Consejos prácticos para tu jardínMás allá de la elección de flores o vegetales, octubre es un mes de transición que marca la intensidad de la temporada. Es recomendable preparar el terreno con abono orgánico, evitar encharcamientos y controlar las plagas con métodos naturales. Además, combinar plantas ornamentales con comestibles no solo embellece, sino que también protege el ecosistema del jardín.