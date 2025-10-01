1 de octubre de 2025
Jardinería y mitos: ¿es verdad que los cactus absorben la radiación de las pantallas?

Un saber popular de la jardinería asegura que los cactus protegen de pantallas. Te contamos qué dice la ciencia sobre estas plantas y la radiación.

 Por Analía Martín

En el mundo de la jardinería abundan creencias que se transmiten de generación en generación. Uno de los mitos más difundidos es el de los cactus como protectores contra las radiaciones de las pantallas. Estas plantas son muy valoradas en hogares y oficinas, pero ¿realmente cumplen esa función? La ciencia tiene una respuesta clara.

Origen del mito en la jardinería y las plantas

La idea de que los cactus pueden absorber la radiación de las pantallas surgió en la década del 80. Muchas personas aseguraban sentirse menos cansadas al tener uno cerca del monitor, lo que ayudó a que la creencia se extendiera. Sin embargo, nunca existió evidencia científica que confirmara esta supuesta propiedad de las plantas.

En realidad, los cactus, como cualquier otra especie vegetal, absorben la radiación solar para realizar la fotosíntesis, pero no tienen la capacidad de neutralizar las ondas electromagnéticas que emiten computadoras, celulares o televisores.

cactus junto a una computadora, jardinería
La ciencia desmiente el mito de la jardiner&iacute;a acerca de que los cactus pueden absorber las radiaciones de las pantallas

La ciencia desmiente el mito de la jardinería acerca de que los cactus pueden absorber las radiaciones de las pantallas

Qué dice la ciencia sobre cactus y radiación

Las pruebas realizadas en diferentes países muestran que los campos electromagnéticos emitidos por pantallas modernas, Wi-Fi o Bluetooth no se ven alterados por la presencia de un cactus. Para que fuera efectivo, la planta debería interponerse por completo entre el usuario y la pantalla, lo cual sería impráctico y absurdo.

En este sentido, el verdadero riesgo de las pantallas no es la radiación —que es de baja frecuencia y no representa un peligro comprobado—, sino la fatiga visual y postural derivada del uso prolongado de dispositivos.

Beneficios reales de tener cactus en la jardinería cotidiana

Aunque no bloqueen las radiaciones, los cactus siguen siendo aliados valiosos en el hogar y la oficina. Sus beneficios están ligados a la decoración, el bienestar y la calidad del aire:

  • Decorativos: aportan un toque natural y estético a los escritorios y espacios interiores.
  • Oxigenan el ambiente: como todas las plantas, liberan oxígeno y contribuyen a mejorar el aire.
  • Bienestar emocional: su sola presencia puede ayudar a reducir el estrés y generar ambientes más relajados.
cactus frente a un pantalla, jardinería
El cactus es una de las estrellas de la jardiner&iacute;a dom&eacute;stica por su poder ornamental

El cactus es una de las estrellas de la jardinería doméstica por su poder ornamental

El mito de los cactus como barrera contra la radiación es una de las tantas creencias que circulan en la jardinería popular. La ciencia lo desmiente, aunque no resta valor a estas plantas, que siguen siendo excelentes compañeras por su resistencia, belleza y capacidad de transmitir calma en cualquier rincón./Maldita.

