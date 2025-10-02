2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud natural

Descubre cuál es el árbol que se da con mucha facilidad en Mendoza y ayuda a regenerar el hígado

Un árbol con historia en la jardinería mendocina guarda secretos para la salud. Sus frutos esconden beneficios sorprendentes.

Descubre cuál es el árbol que se da con mucha facilidad en Mendoza y ayuda a regenerar el hígado&nbsp;

Descubre cuál es el árbol que se da con mucha facilidad en Mendoza y ayuda a regenerar el hígado 

 Por Analía Martín

En Mendoza, donde la jardinería encuentra aliados en especies resistentes y de fácil crecimiento, el níspero se destaca como un árbol lleno de vitalidad. Su capacidad de adaptarse al clima árido lo convierte en una opción frecuente en patios y jardines locales. Pero más allá de su presencia ornamental, esta planta guarda un valor medicinal único.

El níspero: un árbol habitual en la jardinería mendocina

El níspero (Eriobotrya japonica) es originario de Asia, pero en Mendoza se ha adaptado con facilidad gracias a su resistencia a la sequía y al clima continental. Es común verlo en veredas, patios y huertas familiares, donde no requiere demasiados cuidados. Florece a fines del invierno y sus frutos maduran en primavera, regalando un color anaranjado que atrae tanto a personas como a aves.

Lee además
“El arbolado no se gestiona bien y faltan recursos”, expresó en Aconcagua Radio. Foto: Archivo.
Entrevista

Teresita Capezzone en Aconcagua Radio: "Hoy convivimos con miedo a nuestros árboles"
Así fue la primera pulverización con drones en la plaza Italia, de la Ciudad de Mendoza.
Arbolado público

Control biológico con drones: el plan que se expande en la Ciudad de Mendoza

Su ciclo de cultivo resulta interesante: florece en meses fríos, lo que lo diferencia de otros frutales, y produce en una época temprana del año. Este comportamiento lo convierte en un árbol muy valorado por quienes buscan sumar diversidad en cuanto a los árboles frutales.

Níspero, fruto, árbol
N&iacute;spero, fruto del &aacute;rbol de n&iacute;spero

Níspero, fruto del árbol de níspero

Propiedades medicinales: el aliado del hígado

Más allá de su rol ornamental, el níspero es reconocido por la ciencia por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y hepatoprotectoras. Estudios internacionales han confirmado que los compuestos presentes en sus hojas y frutos ayudan a neutralizar radicales libres y favorecer la regeneración del tejido hepático.

En la tradición popular mendocina también se lo ha consumido en infusiones, especialmente en épocas de malestares digestivos o problemas hepáticos leves. La ciencia actual respalda parte de este uso, aunque siempre se recomienda la consulta médica antes de incluirlo como tratamiento.

árbol de níspero
&Aacute;rbol de n&iacute;spero, una especie que se da con much&iacute;sima facilidad en el suelo mendocino

Árbol de níspero, una especie que se da con muchísima facilidad en el suelo mendocino

Cómo consumir y aprovechar el árbol en casa

Los beneficios del níspero pueden aprovecharse de varias formas:

  • Fruto fresco: rico en fibra, vitaminas A y C, y minerales como potasio y magnesio.
  • Infusión de hojas: utilizada con moderación, puede ayudar a procesos digestivos y hepáticos.
  • Preparaciones caseras: mermeladas, compotas y postres que integran su sabor agridulce.

El níspero no solo aporta sombra, color y sabor, sino que también se perfila como un aliado natural para el bienestar. Su cultivo sencillo y su capacidad de adaptarse a distintos suelos lo convierten en un árbol ideal para quienes practican jardinería en climas áridos como el mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Para qué sirve poner tiras de papel aluminio en un árbol

Árboles ideales para plantar en primavera en Mendoza: uno de ellos tiene una historia cautivante

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

Qué dice la psicología sobre las personas que no soportan hacer fila

Secreto de chefs: cómo maridar vino blanco con comidas frescas de verano

¿Qué significa cuando tu perro te mira fijo a los ojos?

Conocé el horóscopo para este miércoles 1 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Jardinería y mitos: ¿es verdad que los cactus absorben la radiación de las pantallas?

LO QUE SE LEE AHORA
Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa
Bienestar en el hogar

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

Las Más Leídas

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV
Preocupación

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Te Puede Interesar

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Por Sitio Andino Política
El gobernador solicitó autorización para rollear los vencimientos de deuda video
Presupuesto 2026

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

Por Facundo La Rosa
Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Por Carla Canizzaro