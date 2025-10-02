Descubre cuál es el árbol que se da con mucha facilidad en Mendoza y ayuda a regenerar el hígado

En Mendoza, donde la jardinería encuentra aliados en especies resistentes y de fácil crecimiento, el níspero se destaca como un árbol lleno de vitalidad . Su capacidad de adaptarse al clima árido lo convierte en una opción frecuente en patios y jardines locales. Pero más allá de su presencia ornamental, esta planta guarda un valor medicinal único.

El níspero (Eriobotrya japonica) es originario de Asia, pero en Mendoza se ha adaptado con facilidad gracias a su resistencia a la sequía y al clima continental. Es común verlo en veredas, patios y huertas familiares , donde no requiere demasiados cuidados. Florece a fines del invierno y sus frutos maduran en primavera, regalando un color anaranjado que atrae tanto a personas como a aves.

Arbolado público Control biológico con drones: el plan que se expande en la Ciudad de Mendoza

Entrevista Teresita Capezzone en Aconcagua Radio: "Hoy convivimos con miedo a nuestros árboles"

Su ciclo de cultivo resulta interesante: florece en meses fríos, lo que lo diferencia de otros frutales, y produce en una época temprana del año. Este comportamiento lo convierte en un árbol muy valorado por quienes buscan sumar diversidad en cuanto a los árboles frutales.

Más allá de su rol ornamental, el níspero es reconocido por la ciencia por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y hepatoprotectoras. Estudios internacionales han confirmado que los compuestos presentes en sus hojas y frutos ayudan a neutralizar radicales libres y favorecer la regeneración del tejido hepático.

En la tradición popular mendocina también se lo ha consumido en infusiones, especialmente en épocas de malestares digestivos o problemas hepáticos leves. La ciencia actual respalda parte de este uso, aunque siempre se recomienda la consulta médica antes de incluirlo como tratamiento.

árbol de níspero Árbol de níspero, una especie que se da con muchísima facilidad en el suelo mendocino

Cómo consumir y aprovechar el árbol en casa

Los beneficios del níspero pueden aprovecharse de varias formas:

Fruto fresco : rico en fibra, vitaminas A y C, y minerales como potasio y magnesio.

: rico en fibra, vitaminas A y C, y minerales como potasio y magnesio. Infusión de hojas : utilizada con moderación, puede ayudar a procesos digestivos y hepáticos.

: utilizada con moderación, puede ayudar a procesos digestivos y hepáticos. Preparaciones caseras: mermeladas, compotas y postres que integran su sabor agridulce.

El níspero no solo aporta sombra, color y sabor, sino que también se perfila como un aliado natural para el bienestar. Su cultivo sencillo y su capacidad de adaptarse a distintos suelos lo convierten en un árbol ideal para quienes practican jardinería en climas áridos como el mendocino.