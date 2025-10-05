Cómo cortarle las uñas a tu perro sin estrés ni frustración

Mantener las uñas de tu mascota en buen estado no es sólo un detalle estético: influye directamente en su salud, comodidad y movilidad diaria. Un perro con uñas demasiado largas puede sufrir dolor al caminar, heridas en las almohadillas y hasta problemas de postura. Aprender a cortarlas en casa con paciencia y cuidado es una tarea posible y muy beneficiosa.

Para comenzar, es fundamental contar con un cortauñas específico para mascotas , que podés conseguir en veterinarias o tiendas de animales. Antes de cortar, observá la uña: la parte muerta es segura de recortar, mientras que la parte viva —con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas— nunca debe tocarse. En perros de uñas claras es fácil distinguirla por su tono rosado; en los de uñas negras, es mejor avanzar de a poco. El secreto está en la calma y en cortar de a una uña por vez.

Paso a paso para cortar las uñas de tu perro

Colocá tus dedos en la almohadilla y sostené firme pero con delicadeza. Cortá pequeñas porciones de la uña, nunca demasiado cerca de la zona sensible. Si tu perro se muestra inquieto, podés acostarlo de lado para mayor seguridad. Al finalizar, limá las uñas para evitar bordes ásperos que puedan engancharse en telas o lastimar.

Si ocurre un accidente y la uña sangra, mantené la calma: aplicá gasa con agua oxigenada o polvo astringente durante cinco minutos. Esto detendrá la hemorragia y evitará infecciones.

Cómo evitar que tu mascota asocie el corte con estrés

El corte de uñas debe ser una experiencia positiva. Por eso, recompensar a tu perro con un premio o juego al terminar es clave para que lo asocie con algo agradable. Si aún te resulta difícil, podés pedirle ayuda a un veterinario o recurrir a un peluquero canino hasta que ganes confianza.

Cortar las uñas de tu mascota no tiene por qué convertirse en un momento de tensión. Con paciencia, práctica y los elementos adecuados, tu perro estará más cómodo y saludable, y podrás ahorrar tiempo y dinero sin resignar cuidado y bienestar./Mundo deportivo.