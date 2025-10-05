5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Guía práctica

Cómo cortarle las uñas a tu perro sin estrés ni frustración

Descubrí cómo cortar las uñas de tu perro en casa y lograr que tu mascota viva más cómoda y sana sin sufrir momentos de tensión.

cortarle las uñas a los perros, mascota
Por Analía Martín

Mantener las uñas de tu mascota en buen estado no es sólo un detalle estético: influye directamente en su salud, comodidad y movilidad diaria. Un perro con uñas demasiado largas puede sufrir dolor al caminar, heridas en las almohadillas y hasta problemas de postura. Aprender a cortarlas en casa con paciencia y cuidado es una tarea posible y muy beneficiosa.

Herramientas y preparación antes de cortar

Para comenzar, es fundamental contar con un cortauñas específico para mascotas, que podés conseguir en veterinarias o tiendas de animales. Antes de cortar, observá la uña: la parte muerta es segura de recortar, mientras que la parte viva —con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas— nunca debe tocarse. En perros de uñas claras es fácil distinguirla por su tono rosado; en los de uñas negras, es mejor avanzar de a poco. El secreto está en la calma y en cortar de a una uña por vez.

Lee además
Mitos y verdades acerca de los perros: ¿conviene castrar a una perra después del primer celo?
Salud animal

Mitos y verdades acerca de los perros: ¿conviene castrar a una perra después del primer celo?
El perro Nol, integrante de la Delegación de Canes Zona Sur
En San Rafael

La Policía de Mendoza recuperó bienes robados gracias a su perro rastreador

Conviene seguir estos pasos antes de empezar:

  • Elegí un espacio tranquilo y con buena luz.
  • Tené a mano gasa y polvo astringente por precaución.
  • Mantené a tu perro relajado, premiándolo con caricias o golosinas.
  • Sujetá su pata con suavidad, evitando movimientos bruscos.

Paso a paso para cortar las uñas de tu perro

Colocá tus dedos en la almohadilla y sostené firme pero con delicadeza. Cortá pequeñas porciones de la uña, nunca demasiado cerca de la zona sensible. Si tu perro se muestra inquieto, podés acostarlo de lado para mayor seguridad. Al finalizar, limá las uñas para evitar bordes ásperos que puedan engancharse en telas o lastimar.

Si ocurre un accidente y la uña sangra, mantené la calma: aplicá gasa con agua oxigenada o polvo astringente durante cinco minutos. Esto detendrá la hemorragia y evitará infecciones.

cortar las uñas, perro, mascota

Cómo evitar que tu mascota asocie el corte con estrés

El corte de uñas debe ser una experiencia positiva. Por eso, recompensar a tu perro con un premio o juego al terminar es clave para que lo asocie con algo agradable. Si aún te resulta difícil, podés pedirle ayuda a un veterinario o recurrir a un peluquero canino hasta que ganes confianza.

perro, mascota, cortar uñas.png
Mascota: la guía definitiva para cortar las uñas de tu perro sin complicaciones

Mascota: la guía definitiva para cortar las uñas de tu perro sin complicaciones

Cortar las uñas de tu mascota no tiene por qué convertirse en un momento de tensión. Con paciencia, práctica y los elementos adecuados, tu perro estará más cómodo y saludable, y podrás ahorrar tiempo y dinero sin resignar cuidado y bienestar./Mundo deportivo.

Temas
Seguí leyendo

¿Qué significa cuando tu perro te mira fijo a los ojos?

Mascota: ¿por qué tiembla mi perro?

Mascota: por qué los perros saltan de alegría al ver a sus dueños

Se retiró Cira, la perra rastreadora que sirvió a la policía de Mendoza durante diez años

Mascota: qué dicen los expertos sobre usar el canil como castigo en perros

Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes

Mascota: por qué los gatos se revuelcan en el piso

¿Para qué sirve enterrar cáscaras de banana en las plantas?

LO QUE SE LEE AHORA
Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes
Plantas a prueba de viento

Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes

Las Más Leídas

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras. Imagen ilustrativa.
Violento hecho

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Te Puede Interesar

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.
Datos

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Por Marcelo López Álvarez
¿Conocés las propuestas de los candidatos?
Plataformas de campaña

Elecciones 2025: estas son las propuestas de los distintos frentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala