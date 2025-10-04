4 de octubre de 2025
Mascota: por qué los gatos se revuelcan en el piso

Tu gato se revuelca en el suelo y queda cubierto de tierra. Descubrí qué significa este comportamiento de tu mascota y cómo reaccionar frente a él.

 Por Analía Martín

El mundo felino está lleno de gestos enigmáticos que, aunque puedan parecer graciosos o hasta extraños, tienen una explicación concreta. Uno de los más habituales es ver a un gato tirarse al piso, girar sobre sí mismo y revolcarse en polvo o tierra.Este comportamiento de tu mascota responde a necesidades físicas, sociales e instintivas.

Cada vez que tu gato realiza este gesto, hay un mensaje detrás. Conocerlo no sólo permite comprenderlo mejor, sino también actuar de forma adecuada para cuidar su salud y fortalecer el vínculo.

Mascotas en celo

Las gatas suelen revolcarse como parte de su conducta de apareamiento, buscando atraer la atención de los machos. Los gatos machos, en cambio, lo hacen para liberar tensiones y dejar rastro de feromonas. Cómo actuar: si tu mascota no está castrada y este comportamiento se intensifica, podés consultar al veterinario sobre la conveniencia de la castración, que ayuda a controlar la conducta y mejora su bienestar.

Marcan su territorio

Los gatos poseen glándulas odoríferas en cuello y cabeza. Al revolcarse, dejan impregnado su olor en el piso, lo que les da seguridad frente a olores extraños. Cómo actuar: si lo hacen con frecuencia en ciertos espacios, evitá limpiar con productos demasiado fuertes que borren por completo su rastro, ya que esto puede generarles ansiedad.

Necesitan refrescarse

En días de calor, tu gato puede buscar el suelo frío como una forma de regular su temperatura. Es un método natural para prevenir los golpes de calor. Cómo actuar: asegurale lugares frescos y sombra en verano. Si notás jadeos excesivos o letargo, es fundamental acudir al veterinario.

Quieren tu atención

Si tu gato se revuelca justo frente a vos y te mira fijo, es muy probable que sea una invitación a jugar o recibir caricias. Es su manera más directa de pedir interacción. Cómo actuar: respondé positivamente con juegos o mimos, ya que ignorarlo de forma sistemática puede frustrarlo.

Se rascan o alivian molestias

Cuando sienten picazón en el lomo u otras zonas de difícil acceso, revolcarse es un recurso para aliviar la incomodidad. Cómo actuar: si lo ves hacerlo con frecuencia, revisá su piel y pelaje en busca de pulgas, irritaciones o heridas. Si persiste, lo recomendable es una consulta veterinaria.

Simple diversión

Muchas veces lo hacen porque lo disfrutan. El suelo puede tener texturas, aromas o temperaturas que les resultan estimulantes. Cómo actuar: permití que tu mascota explore y disfrute de este gesto, siempre que no implique riesgo para su salud.

El hecho de que tu gato se revuelque en el piso no debe preocuparte en la mayoría de los casos: es una expresión normal de su naturaleza felina. Comprender cada motivo te permitirá interpretar mejor sus señales y responder de manera correcta. De esta forma, no sólo cuidás su salud, sino que además reforzás la confianza y la conexión con tu mascota./Mundo deportivo.

