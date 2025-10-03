3 de octubre de 2025
Mitos y verdades acerca de los perros: ¿conviene castrar a una perra después del primer celo?

Descubre si castrar a tu perra después del primer celo es realmente mejor para tu mascota o si conviene hacerlo antes.

 Por Analía Martín

Durante años se instaló la creencia de que toda perra debía ser castrada después de su primer celo para asegurarle una vida más saludable. Sin embargo, especialistas en medicina veterinaria aclaran que la decisión no es tan simple. El momento adecuado para esterilizar depende de factores como la raza, el tamaño y el estilo de vida de la mascota.

Beneficios de castrar antes del primer celo

Para las razas pequeñas y medianas, los veterinarios suelen recomendar la intervención entre los 5 y 6 meses de edad. Castrar antes del primer celo disminuye casi a cero el riesgo de tumores mamarios, una de las enfermedades más comunes y graves en hembras. Además:

  • Evita la piometra, una infección uterina potencialmente mortal.
  • Reduce la probabilidad de embarazos no deseados.
  • Disminuye comportamientos asociados al celo, como la huida o los maullidos excesivos (en caso de tener más de una mascota en casa).
  • La cirugía es menos invasiva y con menor riesgo de hemorragias en perros jóvenes.
perra en veterinaria, perro chico, mascota

Cuando esperar puede ser lo indicado

En cambio, en razas grandes y gigantes (más de 20 kg), muchos veterinarios aconsejan esperar al menos hasta después del primer celo o incluso hasta los 12-18 meses. Esto se debe a que las hormonas sexuales colaboran en el desarrollo de huesos y articulaciones, lo que puede reducir la incidencia de problemas ortopédicos. El desarrollo esquelético completo es clave en estas razas.

Si la decisión es esperar, los expertos sugieren programar la cirugía unos 2 o 3 meses después del celo, nunca durante el ciclo, ya que aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas.

Una decisión individual para cada mascota

No existe una receta única. La mejor edad para castrar dependerá de:

  • El tamaño y la raza del perro.
  • Su entorno y estilo de vida.
  • Los riesgos específicos de salud de cada caso.
perro grande, veterinaria, mascota

Si bien castrar después del primer celo sigue siendo muy beneficioso, el riesgo de cáncer de mama aumenta levemente en comparación con hacerlo antes (del 0,5% al 8%). También puede presentarse incontinencia urinaria en un pequeño porcentaje de perras esterilizadas muy jóvenes.

Castrar a tu perro hembra es una decisión fundamental para su salud a largo plazo, pero el momento exacto debe decidirse junto al veterinario. La consulta profesional es clave para sopesar los riesgos y beneficios según las características de tu mascota. Lo importante es que la intervención, sea antes o después del primer celo, mejora la calidad de vida y previene enfermedades graves.

