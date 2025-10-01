1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Bienestar en el hogar

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

En jardinería es muy valioso cuando encontramos plantas con gran poder ornamental y además que mejoran el ambiente. Los beneficios de la lengua de suegra.

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

Descubrí los beneficios de tener plantas lengua de suegra en casa

 Por Analía Martín

En el mundo de las plantas de interior, pocas son tan versátiles y resistentes como la lengua de suegra. Esta especie se ha ganado un lugar en hogares mendocinos y de toda Argentina por su capacidad de purificar el aire, su bajo mantenimiento y sus significados culturales.

Beneficios ambientales y para la salud de esta joya de la jardinería

Uno de los principales aportes de esta planta es su capacidad para mejorar la calidad del aire. La lengua de suegra elimina toxinas como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno, contribuyendo a un ambiente más limpio. A diferencia de otras plantas, libera oxígeno durante la noche, lo que la hace perfecta para los dormitorios.

Lee además
Jardinería y mitos: ¿es verdad que los cactus absorben la radiación de las pantallas? 
Mitos y verdades naturales

Jardinería y mitos: ¿es verdad que los cactus absorben la radiación de las pantallas?
Jardinería: por qué los expertos desaconsejan cultivar hortensias video
Fin de una era

Jardinería: por qué los expertos desaconsejan cultivar hortensias

La medicina tradicional le atribuye propiedades digestivas y renales. En algunos usos populares, se emplea para aliviar el estreñimiento y favorecer la función de los riñones. Sin embargo, los especialistas aclaran que cualquier consumo debe hacerse bajo supervisión médica. Más allá de sus posibles aplicaciones terapéuticas, la presencia de esta planta en interiores ayuda a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

lengua de suegra, jardinería
La planta Lengua de suegra tiene también utilización en el campo de la medicina natural

La planta Lengua de suegra tiene también utilización en el campo de la medicina natural

Una planta con significado

En el campo de la jardinería, la lengua de suegra es una de las especies más buscadas por su resistencia. Tolera ambientes secos y requiere pocos cuidados, lo que la convierte en una opción ideal para principiantes. Basta con regarla de manera moderada y colocarla en un lugar con luz indirecta.

Además de su función ornamental, esta planta cuenta con un fuerte componente simbólico. Según el Feng Shui, se la considera protectora frente a energías negativas y capaz de atraer prosperidad. Aunque estas creencias no tienen respaldo científico, forman parte de la tradición cultural que muchos hogares valoran al elegirla como parte de su decoración.

lengua de suegra, Sansevieria, jardinería.png
La lengua de suegra o sansevieria es una de la splantas que son una joya para la jardinería doméstica

La lengua de suegra o sansevieria es una de la splantas que son una joya para la jardinería doméstica

La lengua de suegra combina resistencia, simbolismo y beneficios comprobados para el hogar. Tener esta planta en casa es apostar por un aire más limpio, un ambiente relajado y un toque de jardinería que enriquece la vida diaria. En Mendoza y en toda Argentina, su popularidad sigue creciendo como una de las grandes aliadas del bienestar natural.

Temas
Seguí leyendo

Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas

Camote como planta de interior: cómo cultivarla y su asombroso poder ornamental

Jardinería: las plantas que pueden vivir en la oscuridad total

El fruto chileno que transformó la frutilla y sorprende en el mundo de las plantas

Jardinería: qué significa que se seque la planta de ruda en tu jardín

Qué dice la psicología sobre las personas que no soportan hacer fila

Secreto de chefs: cómo maridar vino blanco con comidas frescas de verano

¿Qué significa cuando tu perro te mira fijo a los ojos?

LO QUE SE LEE AHORA
Qué significa cuando una persona no soportar hacer filas, según la psicología
Atento al dato

Qué dice la psicología sobre las personas que no soportan hacer fila

Las Más Leídas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

Te Puede Interesar

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Por Carla Canizzaro
El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio