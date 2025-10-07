7 de octubre de 2025
Cómo hacer juguetes para gato y perro con materiales caseros: ideas fáciles y económicas

Descubrí cómo crear juguetes divertidos y seguros para tu gato y tu mascota sin gastar dinero y aprovechando materiales que tenés en casa.

Cómo hacer juguetes para gato con materiales caseros: ideas fáciles y económicas

 Por Analía Martín

El juego es una parte esencial en la vida de cualquier mascota, especialmente de los gatos, que necesitan estimulación constante para mantenerse activos y equilibrados. Crear juguetes caseros no sólo es económico, sino también una forma divertida de fortalecer el vínculo con tu gato y/o perro. Con un poco de creatividad y materiales reciclados, podés lograr resultados sorprendentes.

Juguetes simples para mantener activo a tu gato

Los gatos adoran perseguir, morder y esconderse. Por eso, un juguete casero puede convertirse en su nuevo pasatiempo favorito. Una idea fácil es hacer un pez de tela relleno. Solo necesitás retazos de tela, hilo, aguja y algo de relleno, como algodón o una media vieja.

Recortá dos piezas con forma de pez, coselas dejando una abertura, rellenalas y cerrá la costura. Si querés hacerlo irresistible, agregá un poco de hierba gatera antes de cerrarlo. Tu gato se divertirá horas cazando su nueva presa de tela.

Otra opción práctica es una pelota de lana con cascabel, ideal para quienes tienen restos de hilo o lana en casa. Solo necesitás:

  • Un trozo de papel o cartón para hacer la base.
  • Un pequeño cascabel.
  • Lana o hilo grueso.

Colocá el cascabel dentro del papel y empezá a enrollar la lana hasta formar una pelota compacta. Si querés, asegurá el extremo con una gota de pegamento no tóxico. El sonido del cascabel despertará la curiosidad natural del gato y estimulará su instinto de juego.

Ideas para tu mascota que no fallan

Si además tenés un perro, también podés aprovechar los materiales reciclados para hacerlo feliz. Un clásico que nunca falla es la botella con premios, perfecta para mantenerlo entretenido mientras ejercita su olfato y su inteligencia.

Sólo necesitás una botella plástica limpia, un puñado de alimento y una tijera. Hacé pequeños agujeros en los costados para que los granos salgan de a poco cuando la mueva. De esta forma, tu mascota jugará y será recompensada al mismo tiempo.

Además del ahorro, crear juguetes caseros te permite personalizarlos según la edad, tamaño y energía de tu mascota. También fomentás la reutilización de materiales, reduciendo residuos y apostando por un consumo más consciente. Los gatos, por ejemplo, pueden aburrirse rápido de los mismos objetos, así que tener varias opciones caseras a mano ayuda a mantenerlos activos y felices sin gastar de más. Sólo necesitás un poco de tiempo, imaginación y amor para verlos disfrutar como nunca.

