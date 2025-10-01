1 de octubre de 2025
{}
Qué dice la psicología sobre las personas que no soportan hacer fila

No soportar esperar en filas puede revelar mucho sobre tu personalidad. La psicología lo explica: descubrí todos los detalles en esta nota.

Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, nos encontramos con personas que no soportan hacer filas en ningún lado. Aunque parezca solo una molestia, la psicología señala que este comportamiento puede revelar significados específicos. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

Qué revela la psicología de quienes no soportan hacer filas

Expertos en psicología señalan que quienes detestan esperar en filas suelen tener baja tolerancia a la frustración, reaccionando con irritación ante situaciones que para otros son cotidianas.

Para muchas personas, permanecer en una fila genera sensación de pérdida de control, ya que la mente interpreta la espera como una falta de poder, lo que puede derivar en pensamientos negativos y malestar constante.

Además, la impaciencia frente a la espera se relaciona con niveles elevados de ansiedad diaria, afectando la gestión de emociones y expectativas. Por último, los psicólogos destacan que quienes no soportan hacer fila tienden a buscar recompensas inmediatas, mostrando menor capacidad de postergar gratificaciones en favor de beneficios mayores. / C5N

