Palabras que delatan

Estas son las frases que usan las personas maleducadas, según la psicología

Descubrí, según la psicología, cuáles son las frases que repiten las personas maleducadas y cómo estas revelan su verdadera actitud.

Estas son las frases que usan las personas maleducadas, según la psicología

Estas son las frases que usan las personas maleducadas, según la psicología

 Por Juan Pablo Strappazzon

A lo largo de la vida, solemos interactuar con personas que consideramos “maleducadas” por su manera de contestar. Aunque esto pueda parecer algo ocasional, la psicología señala que este tipo de individuos, por lo general, tiende a repetir estas frases de manera constante.

personas maleducadas (2)
¿Cómo reconocer a una persona maleducada? Las frases que delatan su comportamiento

¿Cómo reconocer a una persona maleducada? Las frases que delatan su comportamiento

Lo que dicen las personas maleducadas, según la psicología

Según especialistas en psicología, las personas con conductas maleducadas suelen recurrir a ciertas expresiones que delatan su forma de relacionarse. Una de las más comunes es “Es lo que hay”, que refleja resignación y una actitud pasiva frente a las dificultades, evitando involucrarse o buscar soluciones.

Lee además
Cómo preparar la receta mendocina del pastel de papas video
Gastronomía mendocina

Cómo preparar la receta mendocina del pastel de papas
Mascota: cómo saber si tu gato tiene sobrepeso y qué hacer para cuidarlo
Salud felina

Mascota: cómo saber si tu gato tiene sobrepeso y qué hacer para cuidarlo

Otra frase habitual es “No es mi problema”, que evidencia un enfoque individualista, desligando al emisor de cualquier responsabilidad o interés por las situaciones de los demás. También se escucha con frecuencia “No tengo tiempo para estas cosas”, utilizada para minimizar las necesidades o preocupaciones ajenas y mostrar desinterés por los sentimientos de los demás.

Por último, expresiones como “Así soy yo” indican rigidez y resistencia al cambio, dejando claro que la persona no está dispuesta a adaptarse o considerar otras perspectivas. / El Cronista

Temas
Seguí leyendo

Mascota: cómo saber si tu gato tiene sobrepeso y qué hacer para cuidarlo

Árboles ideales para plantar en primavera en Mendoza: uno de ellos tiene una historia cautivante

Conocé el horóscopo para este martes 23 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Caída de pelo en el perro: cuándo es normal y cuándo preocuparse

Jardinería en Mendoza: qué flores sembrar en octubre y cómo cuidarlas

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

El fruto chileno que transformó la frutilla y sorprende en el mundo de las plantas

Conocé el horóscopo para este lunes 22 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo preparar la receta mendocina del pastel de papas video
Gastronomía mendocina

Cómo preparar la receta mendocina del pastel de papas

Las Más Leídas

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Te Puede Interesar

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Por Natalia Mantineo
La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina está yendo en la dirección correcta
En Nueva York

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Por Sitio Andino Política
Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Por Sitio Andino Policiales