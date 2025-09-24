Estas son las frases que usan las personas maleducadas, según la psicología

Por Juan Pablo Strappazzon







A lo largo de la vida, solemos interactuar con personas que consideramos “maleducadas” por su manera de contestar. Aunque esto pueda parecer algo ocasional, la psicología señala que este tipo de individuos, por lo general, tiende a repetir estas frases de manera constante.

personas maleducadas (2) ¿Cómo reconocer a una persona maleducada? Las frases que delatan su comportamiento Lo que dicen las personas maleducadas, según la psicología Según especialistas en psicología, las personas con conductas maleducadas suelen recurrir a ciertas expresiones que delatan su forma de relacionarse. Una de las más comunes es “Es lo que hay”, que refleja resignación y una actitud pasiva frente a las dificultades, evitando involucrarse o buscar soluciones.

Otra frase habitual es “No es mi problema”, que evidencia un enfoque individualista, desligando al emisor de cualquier responsabilidad o interés por las situaciones de los demás. También se escucha con frecuencia “No tengo tiempo para estas cosas”, utilizada para minimizar las necesidades o preocupaciones ajenas y mostrar desinterés por los sentimientos de los demás.

Por último, expresiones como “Así soy yo” indican rigidez y resistencia al cambio, dejando claro que la persona no está dispuesta a adaptarse o considerar otras perspectivas. / El Cronista

