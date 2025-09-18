Dormir siempre boca abajo: qué revela la psicología sobre esta postura

Por Juan Pablo Strappazzon







Muchas personas disfrutan dormir boca abajo, y aunque parezca un hábito inofensivo, los expertos en psicología aseguran que esta postura puede revelar rasgos de personalidad y emociones. A continuación, te contamos todos los detalles y lo que significa según los especialistas.

dormir Qué significa dormir siempre boca abajo, según la psicología Qué revela la postura de dormir boca abajo, según la psicología Los especialistas sugieren que optar por dormir boca abajo puede indicar una necesidad de mantener cierto control o reflejar tensiones internas. Quienes adoptan esta postura suelen prestar atención a los detalles y buscan que todo en su vida funcione de manera ordenada.

Asimismo, se ha observado que estas personas tienden a ser más sensibles a las críticas y, en cierta medida, permanecen alertas incluso al dormir, lo que puede dificultar una relajación total.

No obstante, lo más probable es que la elección de dormir boca abajo tenga explicaciones más sencillas y prácticas, como la comodidad personal y la sensación de apoyo que brinda esta posición al cuerpo durante el descanso. / Infobae

La psicología intenta explicar diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Haciendo clic aquí, descubrirás cómo otras acciones también encuentran su explicación desde esta disciplina.

Compartí la nota:







