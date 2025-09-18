¿Sabías eso?

Dormir siempre boca abajo: qué revela la psicología sobre esta postura

Descubrí qué revela la psicología sobre dormir boca abajo y cómo esta postura puede reflejar aspectos de tu personalidad y hábitos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas disfrutan dormir boca abajo, y aunque parezca un hábito inofensivo, los expertos en psicología aseguran que esta postura puede revelar rasgos de personalidad y emociones. A continuación, te contamos todos los detalles y lo que significa según los especialistas.

Qué significa dormir siempre boca abajo, según la psicología

Qué revela la postura de dormir boca abajo, según la psicología

Los especialistas sugieren que optar por dormir boca abajo puede indicar una necesidad de mantener cierto control o reflejar tensiones internas. Quienes adoptan esta postura suelen prestar atención a los detalles y buscan que todo en su vida funcione de manera ordenada.

Asimismo, se ha observado que estas personas tienden a ser más sensibles a las críticas y, en cierta medida, permanecen alertas incluso al dormir, lo que puede dificultar una relajación total.

No obstante, lo más probable es que la elección de dormir boca abajo tenga explicaciones más sencillas y prácticas, como la comodidad personal y la sensación de apoyo que brinda esta posición al cuerpo durante el descanso. / Infobae

