¿Lo sabías?

Qué dice la psicología sobre pasar horas sentado en un banco de plaza

Sentarse en el banco de una plaza no es perder el tiempo. Descubrí qué dice la psicología sobre este hábito cada vez más común.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas disfrutan pasar largos ratos sentadas en un banco de plaza, ya sea para relajarse, observar o simplemente estar. Esta acción tan simple podría tener un significado más profundo, según la psicología. En esta nota, te contamos todos los detalles.

mujer sentada en una plaza
Alejarse del ritmo acelerado de la vida diaria y simplemente sentarse en un banco de plaza puede parecer una pausa insignificante, pero encierra un acto profundo de reconexión. Muchas personas lo eligen como un espacio de respiro entre el ruido, el tránsito y las obligaciones. La escena, aparentemente sencilla, tiene un fuerte impacto emocional y psicológico.

Estar al aire libre, en contacto con la naturaleza, permite que el cuerpo se relaje y la mente respire. Especialistas destacan que este tipo de pausas favorece la claridad mental, ayuda a regular las emociones y crea un entorno ideal para la introspección. Al estar lejos de pantallas y notificaciones, es más fácil observar los propios pensamientos sin distracciones.

Más que una costumbre, este hábito se convierte en una manera de autocuidarse. El banco de una plaza no solo ofrece descanso físico, también actúa como un pequeño refugio urbano donde se puede volver a lo simple: respirar profundo, mirar sin apuro, y recordar que el bienestar muchas veces se encuentra en lo cotidiano. / TyC Sports

