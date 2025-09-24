Cómo preparar la receta mendocina del pastel de papas

El pastel de papas es un clásico de la gastronomía nacional pero la receta mendocina se diferencia, y destaca, al resto del país. Tradición, sabor casero y un toque de identidad local, todo se conjuga en este plato que no concibe la falta de una masa crujiente que contenga el jugoso relleno de carne y el puré de papas.

El pastel de papas tiene sus raíces en la cocina europea, particularmente en el “shepherd’s pie” inglés, que llegó a Sudamérica a fines del siglo XIX. En Mendoza se convirtió en un plato emblemático, asociado a los inviernos fríos y a las reuniones familiares . Con el tiempo, la receta se fue adaptando a los ingredientes locales y a los gustos de cada hogar, consolidándose como parte de la identidad gastronómica cuyana.

Salud felina Mascota: cómo saber si tu gato tiene sobrepeso y qué hacer para cuidarlo

Predicciones Conocé el horóscopo para este miércoles 24 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

En la versión más extendida, se utiliza carne picada sofrita con cebolla, morrón y condimentos, cubierta por puré de papas bien cremoso. El gratinado en el horno aporta la crocancia perfecta. Sin embargo, lo que parece simple se transforma en terreno de debate: hay quienes lo preparan sobre una base de masa —como si fuera una tarta— y otros sostienen que el pastel “verdadero” es solo de papas y carne.

En redes sociales los comentarios sobre la receta del pastel de papas son frecuentes. Las discusiones suelen dividir a los defensores del purismo de la papa de quienes prefieren la versión con masa, más contundente . Lo mismo ocurre con las pasas de uva: algunos las consideran un toque de dulzura imprescindible, mientras que otros las rechazan tajantemente.

El huevo duro es otro punto de controversia. Muchos aseguran que le da un toque extra y lo vuelve más nutritivo, mientras que otros opinan que “rompe” la receta tradicional. Estas diferencias, lejos de restarle valor, demuestran la riqueza cultural de un plato que admite múltiples interpretaciones. Sin embargo, la receta definitiva, es la mendocina.

La receta mendocina del pastel de papas perfecto.

Para quienes quieran probar la versión clásica de Mendoza, estos son los pasos básicos. Rinde para 4 o 5 personas.

Ingredientes

Para la masa:

500 gramos de harina 0000.

100 gramos de grasa vacuna.

Entre 200 y 250 centímetros cúbicos de agua tibia.

1 cucharada de sal (10 gramos aproximadamente).

5 gramos de levadura.

Para el puré de papas:

1 kilo de papas.

100 gramos de manteca.

100 centímetros cúbicos de leche caliente.

Sal a gusto.

Pimienta blanca a gusto.

Nuez moscada a gusto.

Queso (puede ser muzzarella y/o rallado)

Para el picadillo:

1 kilo de carne molida o cortada a cuchillo (de preferencia "aguja" o "roast beef").

1 kilo de cebolla.

1 morrón.

Medio vaso de caldo (de verduras o carne).

Sal a gusto.

Pimienta negra a gusto.

1 hoja de laurel.

Orégano y ají molido a gusto.

4 huevos duros (opcional).

8 aceitunas verdes sin carozo (opcional).

Un puñado de pasas (opcional)

pastel de papa con y sin masa, receta Pastel de papa con masa, una receta bien mendocina

Pasos

Comenzar preparando la masa: integrar los ingredientes y amasar por unos 10 minutos hasta lograr una textura más o menos lisa. Dejar reposar mientras se hace el resto de la receta. Si no tenés el tiempo suficiente para hacer la masa, se puede reemplazar por una masa de tarta de tu marca favorita.



Continuar con el puré: hervir las papas con piel, iniciando con agua fría con sal, a fuego muy bajo para que no se rompa la piel.

- Una vez cocidas las papas, pelar y pisar hasta lograr un puré. Añadir leche caliente y la manteca cortada en cubos.

- Condimentar a gusto y sumarle el queso rallado. Algunos incluso le agregan 2 huevos para lograr más consistencia.

- Mezclar bien y reservar.



Para el relleno, se debe saltear la cebolla y el morrón picados junto con los condimentos. Luego, agregar la carne y seguir cocinando durante unos minutos.

- Una vez que la carne tome color, incorporar el tomate triturado en el caso que se prefiera o bien se puede dejar así como un picadillo clásico. Cocinar hasta que reduzcan los líquidos.



Aquí llega el momento de los “opcionales”. Hay quienes al retirar el picadillo del fuego le añaden las aceitunas, los huevos duros picados y las pasas de uva. Podés agregarle uno, dos o ninguno de estos ingredientes que igual lograrás este exquisito plato cuyano.



Para el armado utilizar una fuente de horno y colocar la masa en la base, cuidando de cubrir también los costados. Seguidamente, volcar el picadillo y por encima el puré de papa. Por último, aunque opcional, queda muy bien coronar con una lluvia de queso mozzarella rallado.



Introducir la fuente con la preparación al horno y cocinar a 180 grados hasta gratinar. O notar que la masa cobró el característico color dorado. Una vez listo, servir y disfrutar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mendoza 5059 (@frutasyverduraslaverdudegabi)

Hoy, el pastel de papas sigue siendo un símbolo de la gastronomía mendocina. Entre recetas heredadas y debates encendidos, su fuerza está en reunir a las familias y amigos en torno a un plato tan sencillo como memorable. Un plato que forma parte de nuestra gastronomía y de nuestra historia.